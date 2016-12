Provoca carambola e intenta darse a la fuga

Una persona con crisis nerviosa y daños materiales superiores a los 50 mil pesos, fue el saldo de una carambola que protagonizó el conductor de una camioneta Dakota, en el cruce de las calles 49 por 38 de la colonia Santa Margarita, al impactarse contra el costado de un Tiida, que fue proyectado contra un Pontiac, esto por no respetar su alto obligatorio. El responsable intentó darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron a las 18:40 horas, cuando un hombre circulaba a exceso de velocidad a bordo de una camioneta Dodge Dakota roja, con placas CP-77-503 del Estado de Campeche, sobre la calle 49.

Al llegar al cruce de la calle 38, por la velocidad que llevaba, no respetó el disco del alto restrictivo con señalamiento a la vista impactando su unidad contra el costado derecho de un automóvil Nissan Tiida, color rojo, con placas DHS-62-72 del Estado de Campeche, resultando con crisis nerviosa la conductora.

Tras el fuerte impacto, el vehículo Tiida dio un giro de 45° ocasionando que se impactara contra un automóvil Pontiac G3, color plata, con placas DHV-76-92 del Estado de Campeche.

El responsable aprovechó que ambos vehículos quedaron a media arteria para luego darse a la fuga, pero fue perseguido por dos taxistas quienes lograron alcanzarlo sobre la calle 47 por 38 de la misma colonia y, posteriormente, lo llevaron al lugar de los hechos y se lo entregaron a la policía.

Una hora más tarde, acudieron elementos de seguridad pública y el técnico en hechos viales quien se encargó de verificar el accidente y tras el peritaje de ley, dio la responsabilidad al guiador de la camioneta por no respetar el disco de alto restrictivo. COR