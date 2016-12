Cesan a cinco trabajadores por abandono de labores: RC

Por lo menos cinco trabajadores sindicalizados fueron cesados de sus funciones en este año, luego de acumular cinco faltas administrativas, es decir que son quienes laboraban en escuelas públicas o federales y no asistían a trabajar o bien dejaban las instalaciones de donde fueron comisionados en horas laborales y sin permiso de los maestros o directores.

Lo anterior fue informado por Miguel Ramón Córdoba, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento del Carmen (SUTHAC), quien aseguró que cuatro de los cesados son de su agrupación, sin embargo en el careo con autoridades de Recursos Humanos, estos no lograron acreditar el retiro o la inasistencia en sus fuentes laborales y es como se procedió a su cese.

Además dijo que “toda vez que tenemos reuniones con nuestros sindicalizados se les hace hincapié que deben de conducirse acorde a sus jefes inmediatos, es el caso de quienes están comisionados en escuelas, áreas públicas o bien en dependencias municipales, así como después de cuatro faltas administrativas, no se puede hacer nada por ellos.

Como trabajadores en ocasiones tenemos necesidad, pero no podemos mandarnos solos, por eso, en toda área laboral, existen autoridades, a quienes se les debe de tomar en cuenta y pedirle permiso en caso de ser necesario, pero no se puede abandonar el edificio o instalación donde se encuentran, sobre todo por su seguridad”.

Sobre el tema, el líder sindical aclaró que uno de los compromisos como sindicato es velar por la integridad física de cada trabajador, pero si alguno de ellos viola las normativas, entonces se vuelve un problema y es como se les formula la falta administrativa, la cual repercute en su expediente y en caso de reincidir, es como lo despiden.

De la misma forma dijo que como líder sindical está obligado a velar por los intereses de los trabajadores, pero si en forma constante cometen errores, no hay forma de ayudarlo. Por eso, quienes siguen en sus funciones laborales, deben de tener cuidado y en caso de no asistir, dárselo a conocer a su jefe inmediato; más vale que le descuenten un día a cesarlos por desobligados.

Prosiguió al informar que en este año, se tiene un reporte de 20 a 25 trabajadores que fueron requeridos por las autoridades de recursos humanos, esto con el fin de aclarar las faltas en sus centros laborales, sin embargo algunos lo justifican, pero otros se les levanta el oficio por no presentarse a trabajar o bien no respetar sus horarios de trabajo. CJE