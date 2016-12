Los pobres no tendrán Navidad mientras haya injusticias: FS

ESCÁRCEGA – Mientras existan violaciones a los derechos humanos, humillaciones hacia la gente más humilde y persista la desigualdad, es imposible que los sectores más desprotegidos puedan tener una feliz Navidad, aseguró José Isabel Fernández Salgado, presidente del Comité Municipal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos.

Explicó que hay importantes avances que no se pueden negar en materia del respeto a los derechos humanos, pero también existen innegables e inocultables actitudes violatorias de estas garantías en algunos funcionarios y servidores públicos, que a espaldas de sus propios directivos y jefes hacen de las suyas en detrimento de la población más desprotegida, porque saben con quién se meten; no son tontos, saben quién puede darles pelea y quienes se quedan callados en medio del silencio de la impotencia.

Reconoció que hay pasos importantes, aunque señaló que las violaciones y abusos todavía se cometen, principalmente contra sectores empobrecidos y vulnerables, así como indígenas, siendo estos últimos los que más afectados resultan, porque no saben que hay leyes y garantías que los protegen. Su misma condición de indefensión está directamente relacionada con el grado de ignorancia que presentan y esto es aprovechado para causarles problemas, despreciarlos o maltratarlos.

“Cuando exista igualdad de condiciones, cuando haya un programa que realmente busque conformar la igualdad, o al menos disminuir la brecha entre ricos y pobres, dando a estos últimos las herramientas necesarias de superación, se podrán celebrar felices navidades, porque en estos tiempos y bajo estas circunstancias, solo un sector puede celebrar y sentirse feliz; los pobres no”, culminó Fernández Salgado. CMCS