Comuna pagará bono navideño y el ISR: Urueta

El próximo 30 de diciembre; termina paro

Luego de casi 16 horas de bloqueo y protestas a las puertas del Palacio Municipal, trabajadores del Sindicato de los Tres Poderes y Organismos Descentralizados del Ayuntamiento de Carmen, desistieron de su inconformidad tras un acuerdo de pago de los bonos navideños y la devolución del ISR, mismo que se aceptó en minuta la madrugada de ayer.

A eso de las once de la noche, el secretario general de los Tres poderes José del Carmen Urueta Moha; el titular de la unidad administrativa, Mario Boeta Méndez y el tesorero municipal de la Comuna, Carlos Flores Olan, iniciaron una negociación que duró más de tres horas en busca de una solución al conflicto que mantenía paralizadas todas las actividades de la Comuna carmelita.

En medio de reclamos por parte de los trabajadores y de la firme postura, Urueta Moha reafirmó que existe un compromiso de parte del alcalde Carmen en cuanto a que no se descontaría el impuesto del ISR a los trabajadores del pago de aguinaldo.

Pese al argumento de las autoridades municipales de no pagar dicho impuesto a los trabajadores, tras una llamada del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, al líder sindical reconociendo que existe la firma de la minuta de trabajo, accedió al pago de la prestación, misma que se realizará hasta el próximo 30 de diciembre.

Asimismo no habría descuento alguno por faltar a sus deberes en el día de la manifestación y se les otorgaría un día libre, por lo que los trabajadores liberaron las vías de comunicación del centro de la ciudad en horas de la madrugada. VMG