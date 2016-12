El exalcalde de Tenabo, a prisión preventiva

Ministerio Público tendrá 2 meses para terminar con la investigación

Aun y cuando se dio cuenta que la defensa del imputado no era apta, el juez de Control, Pedro Brito Pérez, vinculó a proceso, por ejercicio indebido de atribuciones y facultades, al exalcalde de Tenabo, D.E.C.C., a quien se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva por lo que dure el proceso en su contra y fijó dos meses al Ministerio Público para terminar con la investigación complementaria durante la audiencia inicial de este caso.

En la Sala Federación del Centro de Reinserción Social de San Francisco este jueves se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

Desde el inicio la defensa del imputado dio clara muestra de no saber nada sobre la audiencia que se estaba llevando a cabo y de las acusaciones en contra del exedil; incluso llevó dos testigos para apoyar la medida cautelar de arraigo domiciliario en contra del imputado, en vez de dar testimonio para evitar la vinculación a proceso.

La situación se agravó cuando el exalcalde declaró ante el juez y manifestó que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación lo fueron a sacar de su domicilio, vestidos con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hablan de aplicar la ley y son los primeros en infringirla”, manifestó el edil, quien al dar su testimonio sobre su detención fue callado por el juez, quien le respondió que no era la instancia para quejarse y si su defensa era conocedora del derecho, lo debió orientar para apelar la audiencia.

En su declaración el exalcalde también trató de demostrar su inocencia al decir que no incurrió en algún ilícito, al abundar que en ningún momento excedió el porcentaje máximo del 15 por ciento establecido en los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado en el Diario Oficial de la Federación, además del acuerdo modificatorio del mismo documento con fecha 14 de febrero y 23 de mayo del 2014 respectivamente.

El exalcalde comentó que el supuesto porcentaje que se excedió puede ser utilizado en caso de algún desastre natural al momento de realizar la obra y señaló que se hizo efectivo el recurso, pues al momento de efectuar las obras de pavimentación, que supuestamente tuvieron doble sello cayó una tromba en el Municipio.

Al ver que el imputado no tenía defensa, el juez no preguntó al exalcalde si quería cambiar a su abogado. Con esto se violó el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las garantías de la defensa técnica.

El exalcalde de Tenabo fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado dentro de la Carpeta de Investigación C.I.-2-2016-599, por aplicarse de manera indebida 315 mil 686 pesos con 84 centavos, detectado durante la revisión de la cuenta pública 2014.

El dinero pertenecía a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Una vez integrado el expediente, se judicializó y el juez de Control giró la orden de aprehensión en contra del exalcalde.

Al ser llevado ante el juez la defensa del indiciado solicitó la duplicidad del término y se fijo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Kobén. EIV