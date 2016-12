Carmen, con rezago económico por mala administración: GH

El secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alonso García Hernández, señaló que debido a la corrupción que impera en las arcas municipales que realizan los funcionarios municipales y la incapacidad del actual gobernante municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, Carmen cierra un año con un gran rezago social y una crisis económica que se refleja en la falta de pago de los propios trabajadores.

El dirigente perredista dijo que este 2016 se cierra con un panorama bastante difícil para los carmelitas ante la falta de experiencia para gobernar un municipio rico en economía, pero con la falta de gestión, por parte del edil de Carmen, se están perdiendo la realización de grandes obras y programas que generen fluidez económica en la isla.

Asimismo mencionó que este año, el ex alcalde de Carmen quien fue unos de los principales que hundió al Municipio, ahora está pagando por sus actos de corrupción y con el retiro del fuero, no dudan que las autoridades están haciendo su trabajo y el actual edil podría estar en la misma situación, al desviar recursos económicos de la comuna.

“Por los tres años de corrupción y arbitrariedades que los ciudadanos sufrieron de manos de González López, el pasado proceso electoral decidieron darle la oportunidad de gobernar de nueva cuenta al Partido Acción Nacional (PAN), a través de Pablo Gutiérrez Lazarus que no es lo que prometió en campaña y para esto habrá consecuencias en el 2018”, señaló.

“Este joven ha defraudado la confianza de los ciudadanos demostrado su inexperiencia para gobernar, aplicando una política pública infructuosa que deja ver su poca capacidad política y la de sus asesores y operadores, principalmente del ex dirigente del PAN en Carmen, Juan Mendoza Vior, quien es una de las personas que toma decisiones importantes dentro del actual gobierno municipal, al igual que la secretaria de la comuna, Diana Méndez Graniel”, puntualizó.

Por dichos motivos, este año se tornó difícil en materia económica para todo el Municipio, prueba de ello es la crisis económica en la que cierra la mayoría de los sectores productivos locales que no tuvieron ningún beneficio por parte del gobierno municipal, además del rezado social con las calles destrozadas, la falta de alumbrado público y la inseguridad. VMG