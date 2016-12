Taxistas se quedan sin aguinaldo por divisionismo

Provocado por la corrupción que impera en la agrupación

Se cumplió el plazo para el pago de los aguinaldos, tal y como lo marca la Ley del Trabajo, y quienes integran el Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) no recibieron la prestación otro año más, debido al divisionismo y la corrupción que impera por parte de quienes están al frente de la agrupación.

Este año que concluye, conductores de taxis no recibieron aguinaldo en la temporada navideña, pues mucho aseguran que a pesar de estar adheridos a un sindicato dicha prestación no les corresponde e incluso muchos dicen desconocer de tal derecho.

Otros más, mencionaron que la agrupación a la que pertenecen no se ha recuperado del millonario atraco de cinco millones de pesos que sufriera hace dos años en casa del tesorero del gremio, y que hasta el momento, Carlos Raúl Castillo Baqueiro no ha dado seguimiento de la denuncia interpuesta en el Ministerio Público y continúa al frente de la agrupación pese al repudio que mantiene por la mayoría de los socios.

Carlos Enrique Bogues, conductor de taxi, indicó que no han recibido prestación alguna por parte del sindicato de taxistas, pues asegura que los beneficios que reciben solo son para los socios más cercanos del secretario general, Carlos Raúl Castillo Baqueiro, y de quien dice ser el nuevo dirigente Cuauhtémoc Muñoz.

Triste recibirán la Navidad y el Año Nuevo los taxistas, al no contar con dicha prestación; la agrupación no cumplió la compensación, por parte de los directivos del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV).

“No, para nada, no se espera nada del sindicato todos los años son así, el líder sindical nunca ha velado por los intereses de los taxistas; hasta la fecha no se sabe qué paso con el dinero que se robaron hace dos años y continúan saqueado las arcas de dicho gremio”, subrayó el taxista. VMG