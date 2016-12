Panaderos determinarán si habrá aumento en el precio del pan, en enero

Los panaderos campechanos han aguantado los embates de la crisis y no han aumentado los precios, pero en enero habrán pláticas para determinar la situación de la industria tras el aumento del 10 por ciento en la harina y huevo, además que el cambio del clima en la que los meses de calor han aumentado, también trae afectaciones porque las ventas se caen hasta en un 50 por ciento, indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Héctor Mena Trejo.

Asegura que el clima caliente bajas las ventas porque han pasado de seis meses a ocho de calor, y que cada año se reduce el tiempo, por lo que han implementado cosas nuevas como los postres frescos para buscar la manera de comentar al cliente que consuman el producto, no solo en calor también con una bebida fría se puede comer un buen pan.

“En calor nos baja las ventas hasta en un 50 por ciento, hay puntos de venta donde se vendía hasta mil pesos se reduce drásticamente, mientras tanto hacemos el gasto y el producto no se vende y eso es merma”, detalló.

Aunado a esto, dijo que en enero se reunirán con funcionarios de la SEDECO y Desarrollo Económico de la comuna para tratar sobre el tema de ambulantaje, para invitar a los panaderos irregulares a que se sumen y evitar la competencia desleal.

Sobre un aumento al precio, dijo que por invitación del gobernador no se hizo ningún incremento y que los panaderos se pusieron la camisa para no afectar a la población, sin embargo en enero se reunirán de nuevo para determinar un posible aumento debido a que los insumos subieron de precio. JC