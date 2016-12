La vida del ajedrez se acabó en Campeche

La vida del ajedrez no solo se acabó a nivel mundial, en Campeche desapareció debido a que se acabaron los salones donde se jugaba. Y es que, los dos que se encontraban en el Centro de la ciudad cerraron sus puertas, como el llamado “El Popular” que se ubicaba en los portales del edificio Cuauhtémoc y del tío Cámara ubicado en contra esquina del antiguo cine Selem; además, se jugaba en el Instituto Campechano pero como dicen por ahí todo tiene un principio y un fin.

Así, fue como desapareció el Centro Cultural que luego fue la dirección de Educación Física al mando de Gustavo Pérez Vera y ahí se desapareció todo rastro del Deporte Ciencia, el Ajedrez.

Luego aparecieron supuestos héroes que llegaron a ser presidentes del Deporte Ciencia pero que nunca llegaron hacer nada bueno para levantarlo y desde el 2008 apareció quien dijo que lucharía por levantarlo, el doctor Orlando Sosa Cantón, quien nada más se le veía en cada eliminatoria municipal, Estatal o regional, donde los que sacaban la cara por el Estado eran los de la Perla del Golfo que también fueron abandonados en el juego ciencia hasta quedar tres o cuatro que por ahora defienden los colores de Campeche.

Hasta el 2016 cuando se logró cambiar de presidente en la Asociación y recayó el nombramiento en Leovigildo Domínguez López, quien logró juntar a poco más de 50 competidores en cinco categorías los que hicieron un torneo en las instalaciones de CONAFRUT.

Después de dicho torneo, no se ha vuelto a saber que más seguirá; se habla que pronto se hará otro torneo y se harán clínicas con niños y niñas para sacar jugadores que representen al Estado.

Claro que hay jugadores que se habla que tienen clasificación nacional pero no se les oye donde juegan, por ahora solo dos, como son Néstor Cofre Archibold y Lilia Fuentes Godoy, que estuvieron en el internacional “Torre Repetto”de Mérida, Yucatán.

Como dijera el gobernador, hay 900 escuelas en la geografía estatal y si el presidente de la Asociación hiciera un scauteo aunque sea uno por escuela, estaríamos hablando de 900 posibles jugadores pero hay que trabajar para sacar adelante el deporte Ciencia que está en el olvido.

Hay veteranos que juegan pero no enseñan ni a sus hijos o nietos.

Una de los peores problemas que se tienen en el Estado es la envidia y que acaba con las ganas de trabajar, en lugar de apoyar se dedican hacer grilla y eso lo hemos podido constatar a través del tiempo, cuando alguien quiere hacer algo rápidamente le dicen cómo hacerlo, cosa que nunca practicaron y ahora que hay quien trata de encaminarlo le hacen grilla, así es Campeche señores la tierra del pregonero en lugar de unirnos lo desbaratamos.

Ya es hora de trabajar juntos y mostrar que tenemos niños capaces de destacar en el deporte ciencia, las autoridades deportivas dan facilidades pero los descendientes de la malinche acaban con todo. AJCM