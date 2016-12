Tigres y América, por título como regalo de Navidad

Monterrey, N.L En el marco de los festejos de Navidad, Tigres de la UANL y América definirán hoy domingo al campeón del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, en duelo que se espera candente para ver cuál de los dos se queda con el ansiado regalo.

En este encuentro decisivo para ambos equipos, que se llevará a cabo en el estadio Universitario en punto de las 18:30 horas, se definirá si Tigres consigue la quinta estrella para su escudo o si las Águilas logran sumar su décima tercera corona para mantenerse como los más ganadores del futbol mexicano.

Lo cierto es que se espera un duelo candente entre los dos clubes más trascendentes del balompié nacional en la última temporada, cada uno con sus respectivos logros; con mejor ritmo en el caso del local y con menor cansancio en el de la visita.

Tigres tendrá la incógnita de saber si contará con su insignia en ataque, el francés André-Pierre Gignac, quien salió con un esguince cervical en el partido de ida el pasado jueves en el estadio Azteca, lo que obligaría al técnico Ricardo Ferretti a modificar.

Además, el estratega brasileño tiene la obligación de salir a proponer el encuentro pues en el primer episodio se mostró un tanto precavido y se cuidó de más, por lo que en este duelo ya no está en condiciones de jugar a esperar al rival, ya que esto le podría costar el título.

La escuadra “azulcrema”, por su parte, mostró un poco de más ambición en ese primer cotejo a pesar del supuesto cansancio con el que regresó del Mundial de Clubes realizado en Japón, y ahora un poco más repuesto de ese trajín puede ser más peligroso en la definición por el campeonato.

En el seno del equipo se espera que el penalti fallado por Oribe Peralta no influya en el resultado final, en caso de que se dé un marcador más cerrado, aunque para un equipo como América eso debe quedar en segundo plano para buscar definir de manera categórica.

Por lo pronto, el regalo de Navidad está en espera del ganador del encuentro, quien podrá llevárselo a casa y celebrarlo con su afición, y sólo se espera que el arbitraje no influya de ninguna manera para ningún lado, y que así se dé una final sin polémica.

I NOTIMEX