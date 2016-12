Comerciantes de juguetes registran bajas ganancias

CHAMPOTÓN.– Vendedores de juguetes ubicados en el centro de la Bahía de la Mala Pelea, dieron a conocer que no han obtenido las ganancias esperadas, esto porque la gran mayoría de los pobladores no están dispuestos a gastar más de 50 pesos.

Muchas familias se pusieron un límite al momento de adquirir los cachivaches, pues son pocos los que invierten más de 250 pesos, lo que frena las ganancias de los comerciantes, que solo observan a cientos y cientos de personas que llegan a sus lugares pero no compran nada.

Son 25 puestos los que se instalaron para la venta de juguetes de todo tipo, desde pelotas y carritos de plásticos, hasta de baterías o de control.

También hay bicicletas, peluches, muñecas de plástico y con movimiento, para hacerlas más atractiva a los compradores, aunque éstas últimas pueden llegar a costar más de mil pesos, dependiendo de la marca. JA