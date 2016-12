2016, mal año para la industria restaurantera

Cierran 23 establecimientos de comida en la isla: CANIRAC

El panorama que se vivió a lo largo de todo el año se vio reflejado a días que concluya el 2016, claro ejemplo son los números que informa la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados (CANIRAC), donde en este año cerraron sus puertas al público 23 restaurantes, así lo indicó el presidente estatal de la agrupación, Hilario Agustín Aquino.

El titular de la CANIRAC, aseguró que la industria restaurantera de Carmen atraviesa por una de sus grandes crisis a lo largo de la historia, sumado a las grandes cadenas que se asientan sin sumarse a los proyectos de la CANIRAC o afiliarse para fortalecer aún más la industria de la isla.

Asimismo, dijo que en tan solo los últimos meses se dio el mayor número de cierre de restaurantes locales, quienes no soportaron más la falta de asistencia de comensales, lo que género que no tuvieran ventas, primero para solventar el pago de nóminas; segundo, para el pago de impuestos o permisos que se requieren y, tercero, no dejar que los productos mermaran, lo que provoco pérdidas importantes.

De igual forma, señaló que de acuerdo a las estadísticas, este año, 23 comercios -dedicados a la venta de alimentos y bebidas- decidieron cerrar sus puertas al público, ante la falta de fluidez económica que se reciente en el Municipio de Carmen, principalmente.

Por otra parte, aseguró que se tiene contemplado para que en el 2017 se realicen acciones de preparación y capacitación para los restauranteros e incluso los propios meseros que presten servicio a comensales de otros países sepan hablar como mínimo el idioma inglés, lo que generará que haya turismo extranjero y se ponga también a la par de la exigencia de las nuevas empresas trasnacionales que se pudieran aceptar en la isla.

“Estamos buscan las herramientas y los apoyos también de las autoridades para que se prepare profesionalmente a los prestadores de servicio y se mejore la calidad en la atención, además de cubrir los perfiles que soliciten en dado caso las empresas que se podrían asentar en el 2017”, mencionó. VMG