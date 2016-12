Estudiantes crean cerveza artesanal a base de huaya

La huaya es un fruto regional, aunque su origen es cubano; en Campeche ha sido adoptado, pero solo para consumo local. Sin embargo un par de estudiantes del Instituto Tecnológico de Calkiní decidieron darle otro mercado y han iniciado la producción de una cerveza artesanal a base de este fruto.

Aunque solo es por temporada, la huaya puede almacenarse para la producción de esta bebida que está en refrigeración para participar en un concurso estudiantil entre Institutos Tecnológicos.

María Eugenia del Rosario Uc Ávila y María Estefanía Chan Queb, estudiantes de administración, decidieron incursionar en un campo desconocido para ellas, pero hoy se han posicionado con uno de los proyectos más interesantes del plantel.

“Es una cerveza casera, no como las industriales. Queremos ponerle ese saborizante para que tenga el sabor de la huaya y tener las vitaminas de este fruto, que desafortunadamente se queda tirado en los patios de las casas; por ello hemos decidido sacarlo de Campeche, pero ya procesado y aprovechar las propiedades anticancerígenas que posee”, señalan las estudiantes.

La huaya, que es un delicioso fruto que proporciona propiedades curativas increíbles, es un melocotón que crece en los árboles de la familia de las sapindáceas, localizados en América Central, teniendo que trepar varios metros de altura para alcanzar el preciado fruto, del que dicen que es capaz de curar el cáncer.

”Hemos estado investigando y hay artículos donde demuestran que para prevenir el cáncer, no es cien por ciento seguro, pero es prevención nada más, ya que contiene muchos elementos curativos, y en su temporada en el mes de mayo el mercado se satura y los patios se pueden observar repletos del mismo, pero malamente desaprovechado”, indicó.

Las jóvenes pensaron en la huaya, porque es un fruto que prácticamente no sale de Campeche y ya han hecho un producto artesanal, que sin duda estará en muchos rincones del mundo; sin embargo aún está en proyecto escolar, en espera de que los empresarios puedan acercarse y decidan invertir en el mismo.

“Nos hemos fijado que en esta fruta no se da otra comercialización más que venderlas en racimitos o su consumo tradicional de botana y nos dio la idea de crearla en cerveza artesanal; hasta el momento ha tenido buena aceptación entre los que la han probado”, explican las jovencitas.

El docente asesor señala que la iniciativa no debe frenarse; prueba de ellos son las propuestas que realizan con frutos de la región.

”A través de la intención que tenían de hacer un proyecto de asignatura, se me acercaron para plantear la propuesta que pudiéramos hacer; yo les comenté que para muchos no tiene ningún valor, pero ahora le han dado el toque especial y además de comerse en botana ahora se puede tomar en vaso”, explica Jorge Iván Ávila Ortega, docente del ITESCAM.

La cerveza artesanal de huaya será calificada en poco tiempo cuando participe en un concurso y piensan patentizarla para su comercialización futura.

COMO SE LE CONOCE

La huaya, aunque algunos le dicen “guaya”, también se conoce con otros nombres, entre los que se encuentran: maco, guaya, guaym, quenepa, papamundo, limoncillo y todos son correctos y su significado es por lo visto incierto, aunque podrían provenir de la palabra nahuatl “hueyona”, combinación de “hue-i” (grande) y “yona-catl” (pulpa), que significa “pulpa grande”. En Puerto Rico se conoce y se vende en los mercados bajo el nombre de “quenepa”.

En la zona del Yucatán en la que se encuentra este fruto se ha tomado durante mucho tiempo como remedio de otras enfermedades y también es considerado un remedio natural para distintas dolencias. JC