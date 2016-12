La PROFECO reforzará operativo

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) anunció que intensificaron las visitas a las distintas gasolineras en la cabecera municipal con la finalidad que no haya desabasto del combustible, sobre todo que los empresarios de la isla no estén resguardándolo ante el incremento que se dará a inicio del próximo año.

El titular de la PROFECO en Carmen, Alan Robert Hernández González, dijo que el operativo inició en toda la República Mexicana, principalmente en las estaciones de servicio que están ubicadas en las ciudades capitales. En la isla este operativo comenzó el gasolinera Vadillo, ubicada en la 26 con 49 de la Colonia Santa Margarita y después se revisaron las estaciones de la calle 56 por 55 de la colonia Morelos; empresa FUVA ubicada en la 47 con 20 de la colonia Pallas, dos más ubicadas en la colonia San Carlos sobre la Periférica Norte y una más en la colonia Puntilla, siendo seis las supervisadas este día.

En ese mismo sentido, Hernández González señaló que por instrucción del procurador, en coordinación con la Delegación de Campeche, inició el operativo a todas las gasolineras de la isla, con la finalidad de evitar la especulación que se viene dando en otros Estados del país.

“En las gasolineras que se han visitado, por informes y monitoreo constantes, se tienen la certeza de que se siguen abasteciendo normalmente y por lo tanto no hay falta de combustible”, aseguró el funcionario federal.

En otro tenor, al cuestionarlo sobre el incremento que se están dando en los productos de la canasta básica debido al aumento al precio de la gasolina, señaló que hasta el momento no existe denuncia alguna en cuanto a este incremento en los alimentos, sin embargo señaló que el alza al combustible será hasta el 2017, por lo tanto se debe seguir respetando el precio por parte de los productores y los proveedores que le prestan servicios a los mercados o tiendas de autoservicio.

“Sabemos que derivado al alza que se va a dar en la gasolina en el 2017, muchos productos básicos van a subir de precio significativamente, siendo perjudicial para la gente”, indicó. Sin embargo hasta ahora no debe de haber alza alguna, pero si se ven afectados en su derecho como consumidores pueden acercarse a las oficinas ubicadas a un costado del zoológico municipal, para tomar cartas en el asunto. CJE