Racionan venta de gasolina para darla más cara en enero

XPUJIL, Calakmul— Gasolineras en el Municipio de Calakmul, se han puesto de acuerdo para racionar la venta de gasolina a los clientes y esperar que llegue enero del 2017, para pegarle al famoso gasolinazo y vender el combustible a mayor precio.

Desde hace poco más de cuatro días, las tres gasolineras que están establecidas en este Municipio han estado engañando a la ciudadanía al argumentar que se acabó la gasolina y hasta enero llegará, lo que ha provocado la molestia tanto de gente local, pero, sobre todo de personas extranjeras que andan de visita en Calakmul por las vacaciones decembrinas.

Desde el día de ayer, las gasolineras se dedicaron a vender no más de 20 litros de gasolina a los clientes que hacen por horas colas para poder meterle combustible a sus vehículos, sin que hasta el día de hoy, los dueños de estas estaciones de servicio den la cara y brinden una entrevista a los medios.

Turistas nacionales, como Víctor Hernández , Antonio Vázquez y Ernesto Guzmán, mostraron su molestia sobre la gasolineras de Calakmul, ya que señalaron que vienen de otros Estados de visita a este Municipio, y tras varias horas de hacer fila para llenar el tanque de sus vehículos les digan que no hay.

“Nosotros venimos desde otros Estados, como Jalisco, México y Guadalajara, de visita a este hermoso Municipio con la familia, para conocer la cultura y su biodiversidad en flora y fauna y sus zonas arqueológicas pero grande es la sorpresa al acudir a las gasolineras y que nos salen que no hay gasolina, luego de estar haciendo cola por más de tres horas”, señaló uno de los turistas.

Ante esto, los quejosos hacen un llamado a los dueños de las gasolineras que dejen de hacer su blanca navidad y su gasolinazo; “y en verdad brinden un servicio de calidad a los clientes que venimos de paso a este Municipio, ya que para enero sabemos del famoso gasolinazo”, finalizaron. JLDV