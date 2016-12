Cierran gasolineras por desabasto de combustible en la isla

El desabasto de combustible que existe en la isla se reflejó en el cierre momentáneo de dos estaciones de servicio ubicadas en la avenida Isla de Tris y la Puntilla, debido a que no contaban con gasolina y diésel para despachar a los automovilistas, contrariando lo señalado en nota aparte por la PROFECO, donde manifestaba que no había desabasto.

Sin obtener declaración de algunos de los responsables de la estaciones de servicio de venta de combustible en la isla, trabajadores de “La Gas” señalaron que estaban en espera que la pipa descargara combustible y desde un día antes habían cerrado sus puertas, ya que ha crecido la demanda de gasolina principalmente.

“Desde anoche no tenemos combustible, se cargan 20 mil litros y estos solo duran máximo 15 horas; hay mucha demanda porque en otras estaciones también hay carencia de combustible, no habíamos cerrado hasta el día de hoy debido a que la pipa que nos abastece trae el combustible de Veracruz y sufrió un retraso, pero en unas horas estaremos dando servicio nuevamente”, comentó uno de los despachadores fuera de entrevista.

Con transitambos y botes de basura, ambas gasolineras se mantuvieron por más de 12 horas sin brindar el servicio a la ciudadanía, lo que dejaba en evidencia el desabasto que se registra desde hace 15 días, debido a la alta demanda del combustible.

Las reacciones por parte de la ciudadanía no se hacen esperar, ya algunos aseguran que la escasez de combustible es debido a que solo se trata de una estrategia de mercado de parte de Petróleos Mexicanos, quien no quiere agotar sus reserva hasta después del primero de enero, debido al incremento del combustible que se va registrar y así con esto obtener mucho más ganancias por la comercialización del hidrocarburo. VMG