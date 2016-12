INFONAVIT recuperará casas sin pagar: Santini

El delegado en Campeche del INFONAVIT, Ramón Santini Cobos, advirtió que trabajan fuertemente para la aplicación de los procedimientos legales y así recuperar las viviendas que dejaron de ser pagadas por los trabajadores.

El funcionario federal indicó que existen alrededor de 400 viviendas que no están habitadas, pero esto no significa que se hayan dejado de pagar, “algunas si pero ya tienen un procedimiento legal que se les está llevando a cabo y otras están abandonadas y la siguen pagando y otras los derechohabientes las han dejado en renta y estamos trabajando fuertemente en ello para que todos los procedimientos legales se lleven a cabo”.

Explicó que en el corte del año, tienen mil 985 créditos otorgados, lo cual ha significado una derrama económica muy importante en el Estado con alrededor de 700 millones de pesos y que a la vez ha generado alrededor de 25 mil empleos.

Santini Cobos destacó que dichas cifras rebasaron la meta establecida de mil 600 créditos, y actualmente se encuentran trabajando muy fuerte para que el próximo año se puedan también otorgar los créditos necesarios.

En ese sentido, el funcionario federal mencionó que uno de los rubros tratados con los desarrollares de vivienda fue que no se permitirán viviendas de mala calidad. WM