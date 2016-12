Campeche ya está en los ojos del mundo: Manos

Campeche ya está en los ojos del mundo porque ya se registran grupos de turistas extranjeros de hasta 15 personas, reveló el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, quien anunció que a finales de enero o inicios de febrero estará el titular federal de este ramo para dar inicio a la campaña de “Mejora tu hotel y restaurante”.

En entrevista también dijo que la presidenta del DIF estatal, Christelle Castañón, inaugurará el módulo artesanal en la terminal aérea que se instaló de forma conjunta para dar un toque especial turístico a las artesanías.

Además, sostuvo que si afectará el gasolinazo al ramo turístico, sobre todo a quienes están involucrados como los taxistas, autobuses, “sin embargo hoy vemos que el periodo vacacional ha superado las expectativas, el turismo nacional ha llegado a la Entidad desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Pero en enero seguiremos la promoción del Estado, vamos a estar en el Tianguis Turístico de Acapulco que regresa, además ya estamos valorando una reunión con las Cámaras, con la CUDIR y restauranteros, pero sabemos que si afecta aunque a pesar de ello hay que ver la manera de promover Campeche, ya que las encuestas revelan que la gente viene y ya no usan la entidad como de paso, se quedan dos o tres noches y eso es positivo”, sostuvo.

Afirmó que hoy en Campeche hay muchos polacos, suizos, no solo los naturales como Alemania, Francia y España, sino que llegan de Hungría, República Checa, incluso en grupos grandes de 15 o de 30, lo cual indica que Campeche está ya en los ojos del mundo por la seguridad.

“El gobernador dice que hablemos bien de Campeche, más bien por la seguridad que se vive y que no se compara con Guerrero y Michoacán, aquí es todo lo contrario, pero estamos conscientes de que somos un paso obligado a Cancún, pero ya la gente se queda”, afirmó.

Ejemplificó que estuvieron buscando habitación en Calakmul y no encontraron, reportando que había 100 por ciento de ocupación en este periodo vacacional, ya que en otros años era de 80 y 85 y ahora están al 100

por ciento.

Sobre las próximas actividades, indicó que viene el secretario de Turismo federal a lanzar el programa de “Mejora tu Hotel” y “Mejora tu Restaurante”, además que se acerca en marzo el Iron Man, de que ya hay 900 participantes escritos, previéndose que habrán más de mil 200 personas en la entidad. JC