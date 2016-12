El desabasto de gasolina por especulación debe de castigarse

“Si hay empresas o empresarios comercializadores que están especulando con la gasolina en algunos Municipios de la entidad, a fin de obtener mejores ganancias, a partir del primero de enero, cuando se incrementen los precios de los combustibles, deberían ser sancionados con severidad”.

Aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Gustavo Rodríguez Valle, quien añadió que el desabasto de gasolina que se está dando en los Municipios de Carmen, Candelaria y Escárcega podría ocasionar serios daños a la actividad empresarial, debido a que desde el inicio de esta semana ya adolecían de la falta de combustible”.

“El desabasto de combustible a medida que han transcurrido los días se ha ido enfatizando en la zona sur del Estado, y es lamentable que las empresas comercializadoras de combustible estén buscando a través de esta práctica –la especulación-, conservar los inventarios de combustibles por el incremento de precios que va a haber”, añadió.

Indicó que ante, “la situación a nivel nacional se ha hecho un llamado por parte de las Cámaras de que se pueda abastecer totalmente de combustible a toda la ciudadanía y a las flotillas de las empresas para no perjudicar la operación de las mismas”.

Y agregó, “en el supuesto de que sí se esté especulando con el combustible, las empresas o empresarios comercializadores deberían ser sancionados, porque es una medida que no se debe de usar, ya que los combustibles son algo básico para la movilidad de la mercancía y la movilidad de las empresas y de las familias, es un insumo básico para moverse en México”.

Aseguró que esto estará golpeando el bolsillo de los empresarios en este cierre de año y a los mismos ciudadanos; “recordemos que el 2016 ha sido un año complicado, financieramente no es el mejor escenario el que hemos vislumbrado, y la realidad, es que es una mala práctica lo que se está haciendo”. JSR