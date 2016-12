Subirá un peso el kilo de la tortilla

A partir del lunes costará $17.50

A partir del lunes dos de enero el kilo de tortilla costará un peso más, esto, producto del gasolinazo que entra en vigor el primero de enero, confirmó el presidente de los microempresarios de la masa y la tortilla, Mauro Chan Canto.

En entrevista sostuvo que ya no solo el alza al precio del maíz y la harina les afecta, sino que también enfrentarán los altos costos por energía eléctrica y el nuevo gasolinazo, que sin lugar a dudas nos va afectar, expresó.

De esta forma el precio de la tortilla pasará de 16 pesos con 50 centavos a 17 pesos con 50; si se compra con papel, el costo total será de 18 pesos; aseguró que seguirá apoyando con 14 pesos el kilo a personas de la tercera edad y con alguna discapacidad.

“Tuvimos una plática con PROFECO. Nos comprometimos a aguantar la situación de 16.50 hasta que culmine el año, el 2 de enero, pero no nos queda de otra, haremos el incremento de un peso”.

“Realmente la harina, que es la materia prima que manejamos, se incrementó en junio 350 pesos; en diciembre, 590, son 940 pesos el incremento que se tuvo este año por tonelada, hablamos de la materia prima”, declaró.

Añadió que los más afectados serán los microempresarios, quienes no reciben ningún tipo de subsidio o respaldo para mantener los precios bajos.

Sumado a ello, lamentó que la promesa de no incrementar el combustible se haya quedado en eso, una promesa.

“Vemos que la gasolina va subiendo, se va pregonando que sube a 17 pesos, no sabemos por qué las autoridades aseguraron que no iba a haber aumento, pero grande es nuestra sorpresa, que la gasolina se dispara, y se dispara todo”, expresó.

Sobre las posibles sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por incrementar el precio de sus productos, indicó que factura en mano justificarán la decisión; “además la Ley dice que debo tener el precio a la vista y así será, no pueden multarme por eso”.

Lamentó que los más afectados vayan a ser los campechanos, pero recordó que al final son empresarios y tienen que subsistir, y mantener el precio actual ya no es opción para las tortillerías de Campeche. JSR