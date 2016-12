Proceso del REPUVE tuvo poca difusión y total desinformación

Aunque la Ley del Registro Público Vehicular (REPUVE) fue decretada en el año 2004, fue 10 años después (en el año 2014) que se decretan las reformas y adiciones a la Ley de Vialidad del Estado de Campeche para armonizarla con la Ley Federal, y cobra vigencia el primero de enero de 2015, con dos años como período de gracia para registrar y actualizar el padrón vehicular del Estado.

Poca difusión trascendió en los medios informativos de esta nueva disposición federal que cumplió 12 años en septiembre de este año, mientras que las reformas estatales cayeron en el olvido.

Ninguna autoridad del Gobierno del Estado, durante el año 2015, se encargó de difundir que a los vehículos, modelos anteriores al año 2008, deberían de recurrir a sus instalaciones para contar con un chip u holograma con radiofrecuencia como constancia de registro vehicular, tampoco que los vehículos posteriores al 4 de marzo de 2008, que ya contaban con el dispositivo electrónico, debían someterse a una “actualización estatal” para estar en regla en el REPUVE.

“Desinformación total, falta de organización de las autoridades”, dicen cientos de campechanos que a días de vencerse el plazo clamaban una solución expedita para cumplir con esta disposición, que ni el Gobierno Federal ha podido cumplir al 100 por ciento en dos sexenios.

Gabriel Valencia, Miguel Pérez, Roberto Rivas y Evangelina Méndez, reclamaron que las autoridades debieron buscar un mecanismo más ágil, dado el número de vehículos en Campeche que se ha triplicado en los últimos años, pero reconocen desconocer desde cuándo el Consejo Estatal de Seguridad Pública publicita de manera efectiva los requisitos para realizar el trámite de registro o actualización del REPUVE.

Los campechanos inconformes, en la mayoría de los casos, explicaron a los reporteros de esta Casa Editorial que solo se enteraron alrededor del 10 de diciembre de este año, cuando iniciaron las largas filas de vehículos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Al menos la psicosis debe de terminar con las declaraciones del titular de la dependencia de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, que aseguró que no habrá persecución, y del secretario del CESP, Manuel Lanz Novelo, que afirmó que el trámite continuará siendo gratuito.

Queda para el anecdotario campechano que el ciudadano y la autoridad olvidaron durante esos dos años esa disposición y si acaso los responsables hicieron un campaña tibia de difusión, sin dar a conocer el peso de la Ley en caso de incumplimiento, el ciudadano demostró con esta omisión que está saturado de tantas leyes de los Congresos estatales, aunque la Constitución diga que el “desconocimiento de las leyes no es pretexto para violarlas”.

EVOLUCIÓN DEL REPUVE

El REPUVE es el tercer intento del Gobierno Federal por contar con un padrón nacional de automotores. El primero fue en 1977, cuando se creó el Registro Federal de Vehículos con fines de recaudación fiscal; el segundo, en 1998, cuando surgió el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE). Los dos -el RFA y el RENAVE- desaparecieron por razones de corrupción y malos manejos; el primero en 1980 con una existencia de dos años, y el segundo en el 2000 con solo dos años de creado.

El REPUVE tiene 12 años de lento desarrollo en toda la República Mexicana. La demora con la que se integró el Registro Público Vehicular (REPUVE) no es exclusiva de las Entidades Federativas, los retrasos se deben, entre otras cosas, a que la expedición del reglamento y otras normas con las que debía operar tardaron cuatro años en elaborarse y entrar en vigor.

El Libro Blanco del REPUVE, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló en el año 2012 que si bien la Ley que lo creó data del primero de septiembre de 2004, no se pudo implementar de inmediato porque carecía de normas que regularan su funcionamiento.

Aunque el REPUVE nació el primero de septiembre de 2004, no consiguió ejecutarse adecuadamente debido a que, si bien existía una ley que lo sustentaba, carecía de un reglamento en el cual se complementaran sus disposiciones, además de que no contaba con una estructura organizacional para su aplicación.

Fue hasta la sesión del 22 de enero de 2007 que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ratificó la decisión de diseñar e instrumentar a nivel nacional el Registro Público Vehicular, instando al Secretario Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para modificar el marco jurídico y administrativo que fundamentara su operación.

El vacío normativo fue cubierto –aunque de manera parcial– cuando se publicó el Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular el cinco de diciembre de 2007, cuya vigencia, a consecuencia de la vacatio legis, comenzó hasta el cinco de marzo de 2008.

A pesar de que el REPUVE no pudo funcionar adecuadamente de 2004 a 2008, la base de datos se fue alimentando, sobre todo con aquella información que fueron aportando los sujetos obligados, como son las armadoras automotrices, las comercializadoras, las agencias de seguros y las aduanas, entre otros.

OBJETIVO DEL REPUVE

En la Ley del REPUVE se establece que todos los vehículos deben ser registrados en una base de datos nacional y que cada uno debe contar con un chip que pueda ser leído mediante radiofrecuencia.

El artículo primero tipifica como objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Además indica que: “El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con el vehículo”.

En general establece a los sujetos obligados y en que consiste el proceso del REPUVE, así como la información que tendrá que inscribirse, otro punto importante que dicta es que todo trámite será gratuito para el ciudadano.

ARRANCA 5 AÑOS DESPUÉS

Considerado como un fracaso en los dos sexenios panistas, pues en ese periodo no se consolidó el REPUVE. En junio de 2009 el presidente Felipe Calderón inició en el Estado de Morelos la colocación de los

chips.

Mario Croswell, director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), describió con sus declaraciones el fracaso del REPUVE, en 2012 dijo: “Si recuerdas hace dos, tres años, en una de las casetas de la carretera de Cuernavaca-Acapulco ahí se puso una (calcomanía) y según esto se dio el banderazo para instalarlas de inmediato en Morelos. En Morelos no se puso una sola, fue esa nada más”.

Se perdieron los seis años de la administración de Vicente Fox en crear el Registro Público Vehicular; la escasa colocación de los chips obedeció a la falta de voluntad política de las autoridades, pues no entendieron que un buen padrón de autos inhibiría el robo de automotores y, con ello disminuirían otros delitos, como el secuestro, la extorsión y los homicidios.

El retraso pudo ser la falta de recursos en los Estados para hacerlo y la falta de voluntad política del Estado mexicano de no entender que el robo de vehículos y su comercialización detona otro tipo de delitos, como narcomenudeo, extorsiones y secuestros, para los cuales los malhechores usan carros robados, no los particulares que ellos compraron, indicó.

ELEMENTOS IMPORTANTES

El Registro Público Vehicular consta de dos elementos importantes; por una parte, una base de datos que es donde deben estar registrados todos los automotores, la cual está casi completa, y las constancias de inscripción, que es un chip contenido en una calcomanía que se adhiere al parabrisas de los vehículos, que han tardado siete años en colocarse en el 100 por ciento de los vehículos.

Los chips son muy importantes, porque éstos pueden ser decodificados a través de radiofrecuencia y si el carro ha sido robado, permite su detección a través de lectoras que en teoría tendrían que colocarse en algunos puntos carreteros y en el interior de las ciudades.

Respecto de la conformación de la base de datos, el mismo Crosswell reconoció que ha sido polémico dar de alta a los automotores sin que se haga una revisión física de ellos y de toda su documentación, pues no se puede tener la certeza de que el automotor que se está registrando efectivamente corresponde con la documentación que se exhibe.

AVERSIÓN AL REPUVE

Aunado a la falta de información oficial para cumplir a tiempo con los requisitos del REPUVE, se añade la animadversión que los mexicanos tiene por los registros de vehículos. Basta recordar el Registro Nacional de Vehículos, RENAVE, creado bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante la llamada Ley del Registro Nacional de Vehículos.

Aprobada el tres de junio de 1998 con límite al 31 de diciembre del año 2000, antes de su conclusión su director general, Ricardo Miguel Cavallo, de origen argentino, fue arrestado acusado de fraude, malversación y venta ilegal de automóviles que llevó a cuestionar el funcionamiento y la mala concesión del RENAVE lo que contribuyó a su extinción.

REFORMAS EN CAMPECHE

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decretó las reformas a los artículos 31, 52, (en su párrafo primero y su fracción XVII), 63 y 64, y las adiciones a los artículos 52 (la fracción XVIII) y 67; un segundo párrafo, de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, que establece e incluye las disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular federal, con vigencia al primero de enero del 2015, haciendo referencia que será obligatorio hasta el segundo año fiscal siguiente al de la entrada en vigor de este decreto.

El artículo 52, en su fracción XVII, de la reformada Ley, que apanicó a todos los campechanos, estipula: los vehículos podrán ser retirados de la circulación y asegurados en los depósitos vehiculares dependientes, autorizados o certificados por la Secretaria de Seguridad Pública, como medida de seguridad para evitar afectación al orden público e interés social cuando: “XVII. Por no portar el engomado con chip de radiofrecuencia con su comprobante de inscripción o actualización emitido por el Registro Público Vehicular del Estado, porque este no pueda ser leído con los dispositivos RFID o porque se detecte que ha sido dañado intencionalmente para impedir la lectura”.