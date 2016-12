Siempre hay otros: Más queja, más susurro y más plegaria

A nada de una guerra entre las mayores potencias. Obama, a 22 días de abandonar la Casa Blanca, castiga a Moscú por hackeo electoral; impone sanciones y expulsa a 35 diplomáticos rusos.

La reforma energética si tiene relación con el gasolinazo, ahora permanente, y que puede variar los precios hasta el mismo día.

Una tragedia humana sería deportar a 11 millones de migrantes en Estados Unidos.

Y es que las fatalidades se insertan con total cinismo las horas previas del año nuevo, un 2017 que nos sabe a poco, y más nos sabrá a nada con tantas y tantos asteriscos de lo que no entendemos, porque hemos sido engañados una vez más.

Mentar madres no es ni lo correcto, menos lo suficiente para que nos alcance como protesta en contra del presidente Peña Nieto, que le tocó bailar en la incertidumbre desde el balconeo con la Casa Blanca en la Ciudad de México, y de ahí se desató todo lo demás, incluida la innombrable Carmen.

Nomás no seamos ingenuos. Todo estaba fríamente calculado, los vacacionistas también fueron sorprendidos por la cancelación de vuelos, y ya vemos a la PROFECO sancionando al gigante que se atrevió a sepultar a Mexicana de Aviación y echar a la calle a miles de trabajadores sin liquidación ni jubilación de por medio; menos sueldos caídos.

Estamos invadidos de injusticias a cada paso; en cada alto logramos ver a quienes piden limosna, ya menos venden chicles, y de malabares, para que hablamos.

Vaya que hay descontento. Los que fuman dejarán seguramente de hacerlo para reponer esos pesos que aumentará el litro de gasolina, y se perjudicarán menos; usaremos más transporte público, que también aumentará las tarifas con o sin autorización, como siempre.

Ya olvidaron que firmaron el Pacto por México, la madre de todas las reformas. No quieren recordar que maquinaron una jugada parlamentaria por la cual el PAN aprobó la reforma petrolera –sin el voto del PRD- y el PRD aprobó la hacendaria –sin el voto del PAN. Así quiso lavarse la cara la izquierda moderna, se asegura.

Ahora Alejandra Barrales anuncia que saldrá a la calle a manifestarse contra el gasolinazo; es demasiado tarde y no tiene el menor de los sentidos.

Bloquear gasolineras, convocar a no consumirla los tres primeros días de enero, son argucias absurdas, inoperantes. Todos tenemos compromisos y obligaciones; apretarse el cinturón en una nueva perforación es ineludible.

Nos invaden en la tranquilidad del hogar los temas y los anuncios de noticias en el pesimismo. Los memes y los disparates, a unas horas de ver la luz de un año nuevo, de paquete, de desafíos inmensos, de arduo trabajo para sacar adelante la educación de mis hijos, encauzarlos por el camino del bien, mostrarles las negaciones, hacerles ver las dificultades del mundo globalizado.

Nunca antes nos habíamos ocupado más veces con un tema que no marea, ni nos distrae; al contrario, nos seduce ser parte de ese embrujo seductor de sabernos vivos, para no dejar un solo momento de luchar, por esos ideales de transparencia, de ataque frontal a la corrupción, donde todos debemos estar ocupados, demandar justicia y dignidad, pero además leer más, caminar más, platicar más entre seres humanos, tratar mejor a los animales en casa, y respetar los espacios de los que habitan en cautiverio.

No nos rendimos. Somos fieles acompañantes de cada amanecer en positivo; nacimos para marcar diferencia, no para ser del montón de problemas sin solución ni alternativas.

Penúltimo día de publicaciones con sentido común, práctico, en la naturaleza de hacer el bien siempre, escuchar más música, usar lo indispensable el aparato celular, porque hemos perdido sensibilidad y trato entre personas, nos abandonamos muchas veces en ese inframundo de mirar y publicas sandeces.

Y es que el 2016 nos deja muchas lecciones, en una sociedad dispar, si, pero políticamente correcta para algunos actores, porque hay huérfanos sin esquina, y soñadores sin sueños por conquistar.

Último viernes de diciembre; últimas 48 horas que se agotan en el placeo del avance de las manecillas que marcan con total indiferencia los minutos y las horas, esas sin, sin detenerse nunca.

En primera línea

Innumerables retos nos esperan, objetivos de vida, un libro que debe ver la luz antes del sexto mes del año, donde narro las pasadas campañas políticas en la isla de Carmen.

No todo es miel sobre hojuelas, la amargura sigue guardada en un baúl viejo en el sótano de la coherencia. Por lo pronto el secretario de Hacienda nos aconseja prevenirnos de gastos inesperados con un seguro médico. Tantos infartados habrá con la pobreza que se nos viene encima, suponemos.