Tomaremos la voz de las demandas populares: Jiménez

ESCÁRCEGA— Al asumir la coordinación municipal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Óscar Jiménez Hernández aseguró que lo inmediato es tomar la voz de las demandas populares y gestionar un andador paralelo a la carretera federal Escárcega-Champotón, para evitar los riesgos que a diario padecen los habitantes de la colonia “Miguel Hidalgo”, quienes caminan un kilómetro y medio a la orilla de esa arteria federal.

Jiménez Hernández, junto con Freddy Vázquez Rodríguez, rindió protesta ayer por la tarde, en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, ante el dirigente estatal de este organismo, José Luis Quej González, quien los conminó a trabajar en equipo y ser gestores para el bienestar de sus conciudadanos.

El nuevo dirigente de la CODUC señaló que no contaban con representatividad, por ello sus gestiones no eran escuchadas, ya que las autoridades prefieren dialogar con los dirigentes de la colonia, pero la situación de riesgo para esos habitantes no es atendida por los llamados líderes, razón por la cual, ellos, ahora con el amparo de estas siglas, podrán darle seguimiento a su demanda y buscarán ser atendidos como corresponde, porque no es justo que la gente siga caminando a la orilla de la carretera y no se les construya cuando menos un andador. i cmcs

También dijo que gestionarán la adquisición y colocación de un nuevo motor para la bomba de agua potable, esto, ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega, ya que la que se colocó en la administración pasada se quemó y la que tiene ahora el pozo es prestada y no se sabe cuándo la quitarán para llevársela. CMCS