PGL con abuso de poder evita corte de energía eléctrica en la Comuna

Moviliza a la Policía Municipal, PROFECO y Servicios Públicos

Haciendo uso de la fuerza pública y de la coordinación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, evitó a toda costa el corte de energía eléctrica por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el inmueble del Ayuntamiento de Carmen, demostrando una vez más su prepotencia y cerrazón.

Trabajadores de la CFE llegaron en punto de las ocho de la mañana a dialogar con autoridades del Municipio, específicamente, con el Tesorero de la Comuna, Carlos Arturo Flores Olán, quien dos veces rechazó la visita del encargado de la Comisión. Ante esto, los empleados de la Comisión sacaron los equipos para realizar el corte de energía bajando la cuchilla que dota al edificio municipal.

Cabe mencionar que el adeudo es de más de un millón 300 mil pesos generados por varias comunidades que integran el Municipio de Carmen, y es la administración actual directamente la responsable de dicho pago.

Al ver esta acción, el edil carmelita movilizó a la Policía Municipal que llegaron en la patrulla 052, a la que se le unieron dos unidades más pocos minutos después, quienes de manera prepotente exigieron la documentación al personal de la CFE, quienes ordenaron llevarse la camioneta al corralón municipal por medio de una grúa particular, además que nunca entregaron boleta alguna a los trabajadores de la Comisión.

A esta arbitrariedad, se sumó el titular de la coordinación de la PROFECO en la isla, Alan Hernández González, quien sin ningún fundamento aseguró que las acciones emprendidas por la CFE estaban fuera de la ley, y que primero se tenía que buscar el diálogo.

No obstante, a la prepotencia de estos funcionarios de la Policía Municipal y PROFECO, se le sumó Néstor Solana Ramos acompañado por una cuadrilla de trabajadores del área de Alumbrado Público, perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos. Uno de los trabajadores, de manera anónima, señaló que tenían órdenes del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus de reconectar el servicio si los de la CFE bajaban las cuchillas, aunque esto representa un delito federal, pero tenían órdenes.

A las 10:15 horas, los funcionarios municipales decidieron realizar el diálogo con el superintendente de la CFE, Erick Martínez Güemes; entre ellos, Diana Méndez Graniel, secretaria del Ayuntamiento; Zobeida de Lourdes Torruco Sélem, coordinadora de Asuntos Jurídicos; y Alan Hernández González, coordinador de la PROFECO.

Al terminar la reunión, después de una hora, fue el mismo Martínez Güemes quien señaló que no se realizaría el corte, que la Comuna pagaría el millón 371 mil 500 pesos de adeudo y que la Policía Municipal regresaría la unidad que le fue asegurada a la CFE.

Cabe resaltar, que para amedrentar al personal de la CFE se utilizaron a 13 policías municipales, tres camionetas patrulla, cinco elementos de la PROFECO, incluyendo al titular, además del director de Servicios Públicos y sus ocho trabajadores. CJE