Lo único que han hecho es lucrar con el “rey de los deportes”

Muchos han pasado por la presidencia de la Asociación Campechana de Béisbol, quienes se dicen ser amantes del béisbol y del sóftbol, sin embargo, lo único que han hecho es lucrar con el “rey de los deportes”, tal es el caso del primer titular, Jorge Mendicuti, quien supuestamente haría crecer a los deportistas pero terminó sus años al frente y nada; desde entonces, han pasado una buena docena de personas que prometen y no cumplen, como aquel presidente que en el campo Mártires de Río Blanco y Leandro Domínguez fue absoluto.

Los que lucharon un poco fueron dos: Jorge Ruelas (+) y Ruperto Peniche (+), pero siempre han existido los contreras, siendo uno de ellos el responsable del Deporte Estudiantil que nada más busca jalar para su plato y no suelta los campos, como son el Leandro Domínguez y la Unidad Deportiva 20 de noviembre, donde tiene sus equipos -que son los únicos- porque no hay más donde enseñar a los niños ni donde puedan jugar, ya que si no es con él no hay donde.

El Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM) debería tener ligas de todas las categorías o dejar los campos que sean manejados por la Asociación que preside Edgar Moreno Cruz de Chiná y donde tampoco se promueve el “Rey de los Deportes”.

Sin el beisbol infantil y juvenil, no creemos que se vaya a levantar estas eliminatorias estatales y, es que, desde ahora quienes pelearán por los boletos serán Ciudad del Carmen, Champotón y los de la Atenas del Camino Real.

En cuanto al beisbol libre, donde juegan jóvenes y veteranos, ha ido desapareciendo poco a poco; por ahora, hay solo dos ligas: la de José “Loco” Cámara y la Entrecolonias.

La liga José “Loco” Cámara nace al morir el “Loco” Adam, siendo los lermeros los que rescataron estos equipos. Moisés Rodríguez y Román Cen son los que por ahora trabajan en hacerla funcionar pero no avanzan porque no hay donde jugar, solo el Campo de Kila y el de Chiná.

Cabe mencionar que antes les daban prestado el Leandro Domínguez pero ya es propiedad de Martin Noh y es para sus equipos, los Delfines de 14-15 años, por lo que ya no hay diversión los domingos; y si las autoridades deportivas luchan por evitar la violencia y los vicios, ellos fomentan con no haber ligas donde se distraigan los jóvenes.

La liga que se niega morir es la Entrecolonias que preside Fernando “Chanquilon” Delgado May, quien tiene 24 equipos que juegan en los campos de Hampolol, Chemblás, Bethania, Kobén, Castamay, Nohacal, Tixmucuy, Colonia Morelos, entre otros.

La liga Entrecolonias fue creada por Don Miguel “Toro” Delgado; ahí sigue, pero no es semillero, ya que hay jóvenes, adultos y viejos, es una liga para todos, las dos únicas en el Municipio de Campeche. AJCM