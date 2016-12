Venta de pirotecnia inició sin incidentes

Bajo estricta vigilancia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección Civil del Estado, nueve comerciantes expenden fuegos artificiales y pirotecnia en el estacionamiento del estadio de béisbol “Nelson Barrera Romellón”, mientras que en las redes sociales se ofrecen –sin ningún control- petardos, garbanzos, cohetes, palomitas, chispitas y una gran variedad de explosivos.

En el estadio deportivo desde temprana hora las puertas del estacionamiento se abrieron, y eran visibles los clásicos petardos, palomitas, luces de bengala, entre otros productos que los ciudadanos podrán adquirir por diversos precios.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaron en el sitio una exhaustiva revisión para corroborar que los comerciantes tuvieran en orden sus respectivos permisos y que no se excedieran en el peso de sus productos, que según la Ley no puede ser de más de 25 kilos.

Luego de la revisión, no hubo ni incidentes ni decomisos, por lo que la venta prosiguió durante todo el día, aunque la afluencia de compradores fue escasa, por lo que no hay la aglomeración de años anteriores.

En el sitio, personal de Protección Civil, tanto estatal como municipal, realizaban la verificación de los puestos, mientras los consumidores podrán comprar un máximo de 10 kilos de pólvora; esta restricción busca que no exista una reventa sin supervisión, o que se ponga en riesgo la integridad del usuario.

VENTA EN LAS REDES

Las redes sociales hacen ver mal a las autoridades municipales, y al Ejército Mexicano, pues vía Facebook diversos campechanos ofrecen petardos, garbanzos, cohetes, chispitas y una gran variedad de explosivos, a pesar de que dispusieron del área del estadio Nelson Barrera para la venta de algunos productos que no son considerados tan peligrosos, pero con permiso del Ejército Mexicano.

LA LEY DE PIROTECNIA

Sobre la venta de artificios de pirotecnia, el artículo 47 dice: “Los artificios de pirotecnia que se podrán vender al público serán los clasificados en las clases 1, 2 , 3 y 7ª. En ningún caso podrán venderse artificios de pirotecnia a menores de edad”.

La venta al público de los artificios de pirotecnia, dice, solo se podrá realizar por establecimientos de venta debidamente autorizados conforme a esta ley; excepción hecha de la venta de artículos de la tipo 1 en establecimientos comerciales no especializados, que no requerirán de esta autorización. JSR/JC