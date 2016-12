Se busca dar un nuevo impulso al Mundo Maya Internacional

Campeche, Yucatán y Quintana Roo ya están siendo visitados por turistas nacionales: Manos

El impulso al programa Mundo Maya como producto turístico y regresar a Canadá, tanto para la atracción de visitantes como de los baby boomers, serán las acciones que se desarrollen durante el 2017, informó el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza.

Destacó que al ser el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero el representante de Mundo Maya Internacional se le pretende dar un nuevo impulso a ese concepto.

Manifestó que hay dos gobiernos estatales que están iniciando y obviamente se requiere que las cinco entidades mexicanas abanderen este programa, sobre todo al tener un potencial de captación.

Indicó que el turismo nacional que viajaba a Estados Unidos e incluso desde el norte del país ya está recorriendo Quintana Roo, Yucatán y Campeche que eran lugares que no conocían y que propicia que se hagan los circuitos.

“El secretario de Turismo federal, ya nos anunció que realmente va a haber un gran impulso a los estados de Mundo Maya” acotó.

Señaló que este año se tiene contemplado reforzar las acciones de promoción al turismo nacional, sin embargo también se piensa retomar el mercado de Canadá, sobre todo en el sector inmobiliario ya que buscan invertir, sobre todo tener sitios en donde puedan estar durante seis meses que no sean tan fríos.

Agregó que los famosos baby boomers son quienes puedan invertir en la adquisición de viviendas en la entidad.

Subrayó que “hay que retomar este país, hace tiempo que no se viajaba a Canadá, entonces hay que regresar”.

Manifestó que con la eliminación de la visa para ingresar a Canadá, también “van a poder viajar los mexicanos, sin la visa, que era un limitante, se le desplomó el mercado a ellos mismos”.

Señaló que al dejar de recibir mexicanos también dejaron de percibir ingresos que proporcionaban los connacionales que decidían conocer dicha nación. Por lo que afirmó que “para todos es más fácil volver a hacer alianzas con el mercado de Canadá”.

Capacitaron a prestadores de servicios turísticos

En este año se brindó capacitación a prestadores de servicio turístico, se cuenta con 86 niños guardianes del patrimonio que fungen como guías de turistas cada periodo vacacional y se invirtieron 50 millones de pesos en importantes obras, afirmó el secretario de Turismo, Jorge Enrique Manos Esparragoza.

Manifestó que en lugar de estar inventado nuevos productos turísticos se mejoran los principales atractivos con los que se cuenta, y en este 2016 se invirtieron 50 millones de pesos de los cuales 40 millones fueron recursos federales.

“Trabajamos con 25 millones de pesos en Calakmul, 10 millones de pesos en señalización turística, cinco millones de pesos para capacitación, y un millón de pesos en la señalética braille del Centro Histórico”.

Agregó que cinco millones de pesos se invierten en el muelle flotante de Palizada, y tres millones 500 mil pesos para los proyectos ejecutivos de mejoramiento de imagen urbana en Isla Aguada, Hopelchén, Hecelchakán, y Calkiní.

Dijo que se brindó capacitación a los prestadores de servicio de los municipios de Campeche, Calkiní, Hecelchakán, Candelaria, Carmen, Palizada y Calakmul, entre los que se encuentran restauranteros, agencias de viaje, hoteleros, y guías turísticos.

Indicó que se brindaron cursos de inglés para que se preparen para cada periodo vacacional y puedan tener una buena actitud y calidad en el servicio a la hora que reciban a los turistas que vistan el

Estado.

Comentó que se cuenta con 86 niños guardianes del patrimonio que en cada periodo vacacional se vuelven promotores de los atractivos turísticos del Estado, como guías de turistas y se encuentran en los baluartes y zonas arqueológicas.

“Al final de cuentas todos hacemos turismo y que mejor que desde muy temprana edad le empiecen a apostar al turismo, en el que principalmente se encuentran en la ciudad de San Francisco de Campeche”. WCV/DSL