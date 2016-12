Una injusticia, el incremento a los combustibles: HA

Convocan a ciudadanos a participar en una protesta pacífica el dos de enero

Integrantes del Movimiento Amplio contra el Aumento a la Gasolina en Campeche convocaron a la ciudadanía a participar en la clausura simbólica el dos de enero del 2017 de la gasolinera de San Pedro, toda vez que el incremento al precio del combustible representa una puñalada por la espalda al pueblo mexicano.

En conferencia de prensa, Diego Palmer Flores, Eduviges de la Cruz Breck y Alexis Herrera Aké invitaron a la ciudadanía, organizaciones sociales, estudiantiles, trabajadores, campesinos e indígenas a sumarse a esta iniciativa contra el incremento al precio de la gasolina.

Herrera Aké dijo que para impedir el golpe a la economía familiar, el próximo dos de enero a las 12:00 horas realizarán la clausura simbólica de la gasolinera de San Pedro, en el que se espera asistencia de más personas.

“Al pueblo decimos; súmense y exijamos juntos que no se consuma esta injusticia; el primero de enero la gasolina Magna llegará a 15.99 pesos; la Premium a 17.79 pesos, y durante todo 2017 el precio oscilará entre los 16 y 18 pesos”.

Expresó que las carencias en los hogares campechanos aumentarán si no se realizan acciones para evitar el incremento al combustible, y ante esta injusticia la ciudadanía no puede quedarse callada.

Dijo que se tendrán consecuencias, como el aumento en los preciod de los alimentos y productos de la canasta básica, así como al transporte público, mayor carencia en los hogares y pobreza en las calles.

Exigió al Gobierno Federal el no aumento al precio de la gasolina Magna, Premium y diésel; incremento al salario mínimo, que garantice una vida digna a las familias, y al Gobierno del Estado el no autorizar incrementar al precio del pasaje del transporte público.

“Llamamos a realizar una clausura simbólica el dos de enero del 2017 en la gasolinera San Pedro a las 12:00 horas, con lo que demostraremos de manera pacífica nuestro repudio al aumento de la gasolina”, dijo.

Hizo un llamado a los representantes de los partidos de oposición, en particular a las izquierdas partidistas, a dejar a un lado las diferencias y construir, junto con la ciudadanía y las organizaciones sociales, acciones concretas para impedir este golpe a la economía familiar.

Palmer Flores dijo que es una mentira del Gobierno Federal cuando dice que el incremento no afectará los bolsillos, “pues la gasolina es el motor de nuestra economía y le pega duro a los que menos tienen; las propias autoridades han aceptado que habrá una inflación del cinco por ciento”.

Eduviges de la Cruz Breck indicó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido alcahuete y títere de los grandes empresarios, y hace dos años le exentaron a Televisa tres mil 300 millones de pesos de impuestos con la famosa generación de empleos.

“Fue a más de 500 empresas privadas; qué no haría el gobierno con esos miles de millones de pesos que han sido exentados por el compadrazgo y amiguismo con el actual régimen federal”. DSL