Afectaciones de hasta 100 mp mensuales para la UNTRACMOS: Árciga

Debido al incremento al precio de los combustibles, dice

ESCÁRCEGA— Tras mencionar que el alza al precio de los combustibles, dejará afectaciones directas de hasta 100 mil pesos mensuales a los integrantes de la Unión de Transportistas, Campesinos y Movilidad Social (UNTRACMOS) “Francisco Escárcega Márquez”, el presidente del Consejo de Administración Rosendo Árciga Orozco lamentó que los errores gubernamentales tengan un alto costo para prestadores de servicios de transporte en una forma contundente, aunado a lo anterior, está la difícil situación económica del municipio, donde no hay actividad pujante; esto se refleja en el hecho de que, desde hace dos años, el transporte ha decaído debido a la falta de circulante en la economía local.

El campo no produce, las remesas provenientes de hermanos que están en Estados Unidos han disminuido y con el alza a las gasolinas ya no se sabe que va a pasar, solo se tiene que esperar, pero de algo sí se está seguro, que la temporada que viene será mucho más crítica, enfatizó.

Los precios de los pasajes se mantienen, pero con el incremento a las gasolinas se tendrá que hacer un necesario ajuste, y no es por gusto, sino para que la actividad será insostenible, ya que en caso contrario, se paralizaría la flota de transportistas, con los consecuentes daños que esto traería a la población del medio rural. CMCS