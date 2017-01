Familias carmelitas abarrotaron el “AFA”

Por compras de última hora, para despedir el año

Las compras de última hora por parte de los ciudadanos beneficiaron a los locatarios del Alonso Felipe de Andrade (AFA), ya que todas las áreas con las que cuenta el principal centro de abasto de la isla se vio abarrotado el último día del año 2016, debido a que los consumidores prefieren los productos frescos.

Desde las cinco de la mañana, el Mercado Principal de la isla “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) abrió sus puertas al público, con la principal esperanza de repuntar sus ventas en el último día del año 2016; y así fue, ya que la repuesta de la ciudadanía fue favorable, desde temprana hora de ayer sábado, el centro de abasto se vio abarrotado por decenas de familias.

Tanto el área de comidas, carnicerías, pollerías, así como el de frutas y verduras, y la pescadería se vieron visitados, lo que generó una fuerte derrama económica para los locatarios quienes aseguran que han vivido un año complicado.

Deysi María Briceño Rosado, presidenta de Locatarios Unidos del Mercado Municipal “Alonso Felipe de Andrade”, reconoció que hubo un incremento en sus ventas, principalmente, en el área de comida y carniceros, por lo que se debió haber cerrado un muy buen año en cuestión de ventas.

Por otra parte, dijo que esperan que este 2017 que se aproxima se logre culminar la segunda etapa del mercado público, obra necesaria para mejor la imagen del centro de abasto el cual pese a ser una construcción que no se ha concluido la primera etapa, ya presenta múltiples deficiencias.

Además, indicó que la obra se realiza en medio de desacuerdos por parte de quienes aún no han recibido sus locales comerciales, esto afecta debido a que aseguran las medidas no son las acordadas con la autoridad estatal y municipal.

Asimismo, reiteró que cierran un año difícil, pero en el último día pudieron colocar sus ventas, lo que genera un respiro ante las bajas ventas que se han venido registrando durante todo el 2016. VMG