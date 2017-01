Alza a combustibles generará aumentos en cascada: partidos

Urgen implementar medidas que no afecten a los ciudadanos

Partidos políticos están exhortando a los Gobiernos Federal y Estatal a implementar medidas de contención que no afecten a los ciudadanos una vez que se presente este domingo el primer ajuste a las gasolinas y el diésel, que va a generar una cascada de incrementos en todo el país.

El 2017 inicia con aumentos de 14.2 por ciento en el precio de la Magna; 20.1 por ciento para la Premium y de 16.5 por ciento para el diésel. Además de la liberación del gas LP, en el que las empresas van a establecer el precio por sí mismas.

A esto, el presidente del Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gaspar Alberto Cutz Can, dijo que al precio que tendrá el combustible se agrega el aumento a los precios de los fletes de por lo menos un 20 por ciento, anunciado por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

“La primera semana seguro será de reuniones entre los sectores y los gobiernos para poder sopesar los incrementos que son inminentes por la situación de la gasolina, seguramente se buscarán subsidios para que no se afecte a los consumidores”, opinó Cutz Can.

Para este año 2017 la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció incrementos en el trámite del pasaporte o para renovarlo, de 20 hasta 75 pesos de acuerdo con los años de vigencia. El pasaporte con vigencia de un año costará 545 pesos; el de tres años mil 130 pesos; el de seis años mil 555 pesos y el de 10 años dos mil 390 pesos. Las personas con discapacidad, las mayores de 60 años y los trabajadores agrícolas tendrán un 50 por ciento de descuento en el pago.

“Sin duda el aumento a la gasolina afectará la cadena productiva y con ello se incrementará el costo de los productos de la canasta básica”, señaló el presidente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Jesús Zavala Salazar. El político de izquierda dijo que productores de leche estiman hasta un 10 por ciento de incremento en los productos lácteos y productores hasta en un 30 por ciento en el arroz. ARM