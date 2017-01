Afectará a todos los sectores productivos del Estado: CMIC

“Todos los incrementos que se dan en los precios del combustible siempre son complicados y afectan a todos los sectores, porque propician el alza en los insumos y los industriales de la construcción no estamos exentos de ello”.

Aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Campeche, Víctor Del Río R. de la Gala, quien agregó que eso “obliga a realizar algunas acciones en las próximas obras, porque en las contratadas ya no se puede hacer nada”.

El dirigente de la industria de la construcción añadió que, “lamentablemente ya se anunció que en el 2017 hay un incremento del 20 por ciento en el precio de los combustibles, llámese gasolina o diésel, y esto es preocupante, porque va a traer repercusiones en incrementos en los insumos en las obras que ya están contratadas y que no pueden tener un tipo escalatorio”.

“Los constructores tendremos que soportar este incremento, que sin lugar a dudas va a afectar nuestro bolsillo, las ganancias y las utilidades, y para futuros presupuestos pues se tendrán que tomar las consideraciones y es ahí donde empiezan a darse los incrementos en los costos y empieza la inflación”, acotó.

Dijo desconocer la manera en que se está dando la liberación de los precios, que es por zonas y no al parejo como se pensó; sin embargo, “el simple hecho de que haya un incremento en algo, pues siempre trae problemas e inconformidades porque afecta, a la construcción, a unas empresas más que a otras. Por ejemplo, las que dependen en su gran mayoría del combustible, por ejemplo las que se dedican a hacer carreteras, donde prácticamente todo se hace con equipo que utiliza combustible, como gasolina y diesel; camiones, excavadoras, retroexcavadoras, volquetes, etc., les pega durísimo.

En otro sector de la construcción, donde no dependemos tanto del combustible, hay incrementos en el transporte de ciertos materiales y eso se refleja en el incremento del block, bovedilla, cemento, etc.; si tiene repercusiones, de eso no hay ninguna duda.

Indicó que las obras se tienen que entregar sin excusa ni pretexto, en tiempo y forma y con calidad, pero ahora, al hacer nuevos presupuestos tendremos que tomar en consideración los incrementos que se den.

“Obviamente hay que ser respetuosos; si el incremento hace que se eleven ciertos insumos, hay que tomarlos en cuenta, pero no agarrarse de eso para subir un precio cuando no lo ha hecho: en eso también hay que tener mucho cuidado, porque hay quien se quiera valer de eso, pero bueno, vamos a ver cómo viene el 2017”, concluyó. JSR