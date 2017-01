Elevar la productividad para tener un campo justo y rentable: Toledo Jamit

ESCÁRCEGA – Para hacer frente a un escenario adverso en lo económico por las condiciones internacionales, es necesario regresar al compromiso de hacer un campo rentable y productivo, siendo los primeros pasos lograr superar ese tope de 38 por pariciones y el 30 por ciento en destetes; además de producir a lo máximo 2.2 toneladas de granos que no alcanza para nada, así lo señaló Armando Toledo Jamit, Secretario de Desarrollo Rural (SDR) del Estado.

En entrevista, durante su gira de trabajo por este Municipio sobre el alza a combustibles y su impacto en el campo, dijo que la Secretaría de Hacienda trabaja en el rescate del subsidio agropecuario, principalmente en lo que respecta al diésel, para que los daños de este impacto se reflejen en la producción rural y sus protagonistas.

Comentó que los costos para la producción se elevarán, pero el presupuesto de la dependencia a su caro no, por ello, se reduce la parte administrativa, eliminando conceptos para hacer más eficiente el trabajo y por ende lograr mejores resultados. Además se mantendrán las compras consolidadas de insumos.

Asimismo, Toledo Jamit aseguró que la productividad en el campo es prioritario, porque se atenderán las deficiencias, como es la falta de alimento, pasto, agua, mejoramiento genético y con ello, elevar la productividad, que es un aspecto necesario.

De igual forma, expuso que en materia de inseminación, hay que redoblar esfuerzos porque hay quienes no tienen para comprar un toro y este programa es de gran ayuda para mejorar genéticamente su hato.

Por último, mencionó que el ahorro es necesario, así como la eficiencia; “tenemos que planear, la actividad ganadera es una actividad productiva como cualquiera; el despoblamiento del hato es preocupante, hay un programa, en estos días se anuncia, de 16 millones para repoblamiento de hato; pero tenemos que entender que muchos años el precio estuvo muy bajo”, comentó. CMCS