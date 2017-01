Tiendas de autoservicio toman sus precauciones ante vandalismo en el país

Como medida preventiva ante los casos de vandalismo que se han dado en otros lugares del país, personal de tiendas de autoservicio colocó desde la noche del miércoles tarimas de madera para impedir que se den actos de rapiña.

En la tienda Chedraui de la calle 31, la noche de este miércoles cerró sus puertas desde las 10 de la noche y colocó dos filas de tarimas de madera en los accesos, tanto de la calle 19 que está totalmente cerrada y la de la 31, que solo tiene paso por la puerta principal.

De acuerdo con el jefe de Área Comercial de la tienda de autoservicio, Juan Gabriel León Hernández, la instrucción se recibió desde oficinas centrales luego de que en el Estado de México se presentaron saqueos a esta cadena. Aunque no precisó el cierre el día de ayer, aseguró que solo estarán en operación con la puerta principal de la calle 31 abierta al público para prevenir cualquier saqueo que se pudiera dar.

“Los colaboradores ya tienen aviso de que en caso de darse algún problema no intervengan y de inmediato serán evacuados a un lugar seguro para resguardar su integridad física; deseamos que no suceda, porque no tiene nada que ver una tienda de autoservicio con el aumento de gasolina”, precisó.

Sin embargo, refirió que a estas alturas ya no se sabe bien que puede pasar, sobre todo que es a través de las redes sociales que se está incitando a la gente a que incurran en este tipo de vandalismo, además que no faltará alguien que se quiera aprovechar de este tipo de problemas; “Ciudad del Carmen no se ha caracterizado por este tipo de conflictos, lo único que pedimos es que no se perjudique al personal que labora en esta empresa y que tienen que llevar un sustento diario a su familia”, precisó.

Por su parte, el gerente de Coppel, Diego Ávila Pérez, dijo que procedieron a cerrar todas las cortinas de las tiendas por seguridad de los clientes y del personal que labora para la empresa; “esperemos que no suceda nada, pero si queremos un tiempo de reacción rápida en caso de algún evento que se anuncia en redes sociales”, añadió.

Refirió que prefieren perder un poco de sus ventas a que se pueda perder mucho más que eso, sobre todo evitar poner en riesgo la vida de los trabajadores y de los clientes. “Estamos en contacto directo con personal de seguridad privada de la tienda de autoservicio ante cualquier situación que se pudiera presentar”. CJE