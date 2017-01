Vándalos saquean comercios de la isla

Los ladrones se movían en diferentes puntos de la ciudad

Con el fin de cometer actos vandálicos, aproximadamente 40 personas saquearon artículos de varias tiendas departamentales del centro comercial Aviación, ubicado sobre la avenida Corregidora por 31 de la colonia Aeropuerto.

Los saqueadores a eso de las 18:30 horas de este jueves rompieron los aparadores de varios comercios ubicados en el perímetro externo de la plaza y rapiñaron en una zapatería y una tienda de regalos; intentaron ingresar al súper de Soriana, pero las barricadas de madera que se colocaron con anticipación evitaron el acceso de los vándalos.

Hasta la plaza llegaron agentes de la Policía Estatal, Municipal, Federal, Ministerial y Ejército Mexicano, quienes iniciaron con la persecución de los infractores. En el estacionamiento de Soriana se logró al menos ocho detenidos, entre ellos una mujer que fue aprehendida con artículos de la zapatería en su poder.

Los grupos de policías sitiaron el centro comercial y cerraron la circulación sobre la avenida Corregidora; también retiraron a los curiosos y dispararon gas lacrimógeno para evitar que los presuntos saqueadores que rodeaban el centro de autoservicio se acercaran, pero los inconformes no se dieron por vencidos. Otros grupos vulneraron la seguridad de la casa de “Empeño Fácil”, frente al Seguro Social en la colonia Santa Isabel.

Los actos de saqueo se descontrolaron como plaga; las personas se movían a diferentes puntos, amenazaban con ingresar al Sam’s Club, pero el lugar permaneció con vigilancia policiaca; Chedraui de la 31 también fue resguardado por la Policía Municipal. En comercios como Oxxo, que permanecieron ofreciendo servicios, fueron atacados por los rapiñemos; la tienda ubicada sobre la avenida Isla de tris fue saqueada por otro grupo de personas.

Los testigos del acto de vandalismo en el Oxxo confirmaron que las personas primero intentaron ingresar a Walmart, pero como no pudieron hacerlo atacaron la tienda de 24 horas.

Otros actos de vandalismo se registraron en las gasolineras, en La Gas, en la colonia Francisco I. Madero, un grupo de personas atacó a los oficiales de la PEP que evitaban que se robaran combustible; en el lugar, con el apoyo de otras unidades, se logró detener a cinco personas. La misma acción se realizó en la gasolinera de la avenida 10 de Julio en dicha colonia; ahí fueron detenidos dos de los presuntos vándalos a bordo de una motocicleta color amarillo.

El continente de seguridad permaneció en las calles de la ciudad. Las patrullas custodiaron las tiendas Liverpool, de Plaza Zentralia y Chedraui, de la Palmira.

La avenida Isla de tris permaneció con fuerte vigilancia policiaca, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hasta el cierre de esta edición la autoridad no confirmó el número de aprehendidos durante los operativos en los centros comerciales. COR