Miles de campechanos en el Paseo de Reyes

PROFECO reporta saldo blanco

Hasta la noche de ayer los Reyes Magos solo habían conciliado con un comerciante sobre los precios y la Procuraduría Federal del Consumidor reportaba saldo blanco hasta las 20:00 horas, mientras unos 15 mil campechanos pudieron saborear un pedazo de la Súper Rosca de Reyes de dos mil 100 metros que se colocó en el Centro Histórico.

En la víspera de la celebración de los Reyes Magos que llegaron de oriente para darle oro, incienso y mirra al Niños Jesús, como es cada año la celebración de estos seres, recorrieron la avenida 16 de Septiembre en la búsqueda del juguete acorde a su presupuesto y a la ilusión de un niño.

Los dos carriles de la citada avenida estaban atestados de reyes que observaban, preguntaban y compraban de acuerdo a gustos y recursos para hacer sonreír a quién en la casa espera gustoso o quizás despierto la llegada de estos Tres Magos.

Para el delegado de la PROFECO, Rafael Montero Romero, “hasta ahorita afortunadamente hay saldo blanco, pues como dice la Federal de Caminos: no ha habido ningún problema en el Paseo de los Reyes y en los comercios establecidos tampoco, salvo algún pequeño detallito de algunas piedras que fueron arrojadas a un establecimiento de la Gobernadores”.

Manifestó que “se platicó con todos los gerentes de las empresas que pueden permanecer abiertos, ya que Campeche sigue siendo el Estado más seguro del país; ha habido algunos brotes en algunas entidades federativas y lo lamentamos”.

Subrayó que “al final del día aquí en Campeche seguimos siendo seguros, la gente puede seguir como podemos ver aquí en la calle transitando, comprando su juguete para los niños de los Reyes y al final del día seguimos siendo Campeche”.

Indicó que en cuánto al Paseo de Reyes, “los preciadores se pusieron a poner desde temprano y avisando a los distribuidores de que no expendan juguetes que parezcan armas de fuego, a efecto de no crear la conciencia en los niños para usar la violencia”.

Por lo que se hizo un recorrido para exhortar a los comerciantes y colocar preciadores en los locales que no lo tuvieran. La PROFECO dio a conocer que se concilió durante la tarde la queja de un consumidor sobre la adquisición de un artículo, pero se llegó a un acuerdo con el comerciante.

Como parte de los festejos por el Día de Reyes, la presidente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Christelle Castañón de Moreno, corto la Súper Rosca de Reyes, en representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de funcionarios municipales y estatales, acompañados de sus esposas.

Tras destacar la importancia de la sonrisa de los niños y niñas campechanas, Castañón de Moreno procedió al corte de la Rosca que tuvo una longitud de dos mil 100 metros y que se podía repartir hasta en 21 mil pedazos. Para la elaboración de la Rosca participaron 27 empresas campechanas, en donde laboraron más de 200 panaderos y se invirtieron 430 mil pesos.

Luego del corte de la rosca, las familias campechanas también participaron en el Paseo de Reyes, por lo que los asistentes incrementaron la asistencia de quienes ya deambulaban en la búsqueda de algo que regalar o si se encontraban con algún juguete.

La cartita que le dejaron a los Reyes Magos varió en cada familia, pero sin duda la alegría en los rostros de los niños se podrá observar hoy, cuando se dediquen a jugar quienes regresen luego de clases o aquellos quienes sus papás consintieron para jugar durante el día. WCV