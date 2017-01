CCE pide aplicar la ley a los vándalos

Al condenar los hechos de violencia generados en dos supermercados de la ciudad y calificar como personas oportunistas a quienes incurren en estos actos delictivos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gustavo Rodríguez Valle, pidió que se aplique la ley en estos casos.

“La postura del sector empresarial es totalmente en desacuerdo con este tipo de acontecimiento, ya que difícilmente, después de un año tan complejo económicamente para el Estado, podamos las empresas tener este tipo de situaciones”, señaló.

Mencionó que los negocios son fuentes de empleo para muchas familias y tenemos que cuidar más que nunca esto; “es importante que toda la ciudadanía no se deje engañar con las acciones que se implementan a través de algunos oportunistas que bien le llamamos y conocemos que se dedican a efectuar este tipo de actos”, subrayó.

Insistió en que “es importante no llegar a este tipo de incidentes y por supuesto condenamos totalmente estos actos vandálicos que se han dado a nivel nacional y en Campeche, así como los problemas que tenemos a través de las vías de comunicación con Yucatán”.

Exhortó “al Gobierno de Yucatán para que resuelva este tipo de problemas de la manera inmediata, para que no empiece a poner en riesgo a la Península”.

Sobre los sucesos de las tiendas, dijo que no pasó a mayores debido a la intervención de la autoridad policial. IWCV