Flota camaronera en riesgo de morir

Ante gasolinazo, “pararán” a partir de febrero

La flota camaronera con 116 embarcaciones, de la que dependen tres mil empleos corre el riesgo de morir ante las malas políticas económicas, el alza al combustible y los impuestos que mantienen en la incertidumbre a los empresarios, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), Francisco Márquez Zapata.

Ahora cargar de combustible a una embarcación representa un costo de 700 a 750 mil pesos, dijo, aunque expresó que “tienen un residuo de diésel subsidiado del año pasado, que es con la que se mantienen las embarcaciones –estimó entre 20 30 mil litros- pero que a partir de febrero irán parando las embarcaciones y aumentando, de no tomarse las medidas pertinentes.

Advirtió que son 116 barcos los que se encuentran laborando en el muelle de Lerma y aproximadamente tres mil empleos los que estarían en riesgo de paralizarse la actividad camaronera.

Señaló que “es tan fuerte el volumen que cargamos de combustible en una embarcación: 300 mil litros anuales por 16 pesos son alrededor de cuatro millones 800 mil pesos, por lo que terminaría siendo que las empresas financien al gobierno; para nosotros no es factible”.

Subrayó que “lo que queremos es que el IEPS sea tasa cero, porque es un impuesto especial para momentos especiales. Ese es el problema, que durante años no se invirtió, no solo en refinerías, sino que se privilegió a muchísimos empresarios”.

CARO EL TRANSPORTE

Refirió que “el transporte de combustible se hace por medio de camiones, en lugar de ser por ductos, barcos o tren. Entonces es 13 veces más caro transportarlo por carretera en carro-tanques, pero claro, se beneficiaron algunas familias importantes políticas en el país e incluso campechanas”.

Por ducto o ferrocarril es más económico y detalló que se tiene un costo de 0.8 centavos por ducto, 13 centavos por tren y 48 por carretera, “pero no convenía, porque había familias del círculo político”, lamentó.

Argumentó que "el precio del diésel saliendo de la refinería está en seis pesos 53 centavos; nunca jamás se nos ha dado el precio del diésel por debajo del costo de producción, de tal forma que no hay ningún subsidio. Sería un subsidio si estuviera por debajo del costo de producción", reiteró.