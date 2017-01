Transportistas hacen de las suyas y son solapados por el IET

ESCÁRCEGA— Los concesionarios de transporte público, tanto taxistas como del medio rural, hacen y deshacen a su antojo, sin que el Instituto Estatal del Transporte haga algo al respecto, quedando en claro la incapacidad del titular Candelario Salomón Cruz.

Lo anterior fue señalado por Héctor de la Cruz García, secretario general del comité municipal de la Corriente Vanguardia Progresista del Partido de la Revolución Democrática, quien además lamentó que los taxistas y transportistas del medio rural hayan aumentado tarifas sin tener autorización oficial.

Lo lamentable de esto es que la ciudad ha crecido y el IET no se ha dignado en hacer un estudio para ampliar las rutas, que siguen siendo un caos y desorden, porque no se atienden los puntos estratégicos de la ciudad para dar cobertura en el servicio a la población, ya que en algunas colonias se tienen que caminar varias cuadras para llegar a los sitios donde transitan los colectivos.

El desorden es causado por la irresponsabilidad de Candelario Salomón, quien ha sido señalado y acusado de pedir grandes cantidades de dinero para entregar concesiones apócrifas, siendo esto un acto de corrupción por el que debería estar en la cárcel, añadió.

Para finalizar, de la Cruz García dijo que es patético saber que existe una dependencia encargada de verificar y regular todo lo relacionado con el transporte público y no se haga nada, porque los usuarios están a disposición de la ambición

“caníbal” de los concesionarios que no están controlados por ley alguna a pesar de que ésta existe, pero es letra muerta para Candelario Salomón Cruz. CMCS