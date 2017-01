Cancelarían corridas de toros en Hecelchakán

Niegan amparo a palqueros del Municipio

HECELCHAKÁN— Los presidentes de palqueros de las comunidades del Municipio de Hecelchakán, se reunieron de manera urgente con las autoridades para dar a conocer la situación legal que enfrentan en estos momentos, ante los juicios de amparo interpuestos a un juez federal para que las corridas de toros puedan ser disfrutadas por los niños, los cuales no surtieron efecto.

En la reunión participaron el alcalde municipal de Hecelchakán, Modesto Pech Uitz; los representantes de palqueros, Juan Pedro Koyoc Euán, de Pomuch; Carlos Fabián Beh Uc, de Pocboc; Mario de los Santos Noh, de Santa Cruz; Daniel Jesús Alcocer Salazar y de Dzitnup Asunción Haas Pech, así como algunos directivos de estas asociaciones, quienes emitieron su punto de vista y dijeron es muy probable que se cancele la feria taurina, ya que los niños, niñas y adolescentes son parte esencial para el desarrollo de esta feria.

Pech Uitz, en su participación dio a conocer que de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche, se basan en la protección de la infancia contra la violencia de los espectáculos taurinos siendo éste un derecho de los niños, emitido el 8 de junio del 2015, en el párrafo 32 apartado “G”.

Ante esta situación y las posibles sanciones a las autoridades, que van desde el cese de sus funciones a la secretaria del Ayuntamiento, a la tesorera, el contralor, el director de gobernación y sus inspectores, así como el alcalde, dieron a conocer que esta situación es grave, por lo que en breve les estarán enviando sus respectivas multas.

Por su parte, los palqueros se reunirán con sus socios para dar a conocer estas medidas, incluso dieron a conocer que no se vale que una sola persona, en este caso Xane Adriana Vázquez, sea la única que está en contra de esta tradición.

Para concluir, los palqueros dieron a conocer que se mantendrán unidos y buscarán formas de acercamiento con las autoridades, toda vez que la feria anual, una tradición cultural y ancestral, no puede desaparecer de la noche a la mañana, solo por un absurdo pensar de una persona que no es nacida en esta ciudad, mucho menos tiene hijos, por lo que seguirán tocando puertas para destrabar esta situación, ya que de lo contrario buscarán otras medidas para ejercer presión. LAAD