Rechazan iniciativa para reducir el salario

Las diputadas locales Janini Guadalupe Casanova García y Aurora Candelaria Ceh Reyna, representantes del distrito diez y doce respectivamente, dijeron no estar de acuerdo con las iniciativas presentadas por su homóloga Ileana Herrera Pérez de reducir el salario de los integrantes de la LXII Legislatura, además de recortar el número de diputados locales de representación proporcional o plurinominales que solo elevan el gasto del Congreso campechano.

Lo anterior lo dieron a conocer ambas diputadas, al término del evento que realizó la Asociación de Pastores de Ciudad del Carmen, quienes indicaron que ellas no participarán en ninguna marcha en contra de los aumentos que se han dado en las últimas fechas; inclusive, ni en la marcha que organizó su compañera de partido y del Congreso local, Sandra Sánchez Díaz.

Durante la oración pública que se llevó a cabo, el día de ayer, para que los políticos reciban iluminación divina y puedan tomar mejores decisiones; sobre todo, para que puedan realizar un gobierno que beneficie a la población, quienes señalaron que el gasolinazo, el aumento en el gas LP y en el cobro de la energía eléctrica han dañado el bolsillo de los mexicanos.

Las integrantes de la LXII Legislatura oraron y se hincaron, cuando los pastores pidieron que se les dote de ingenio para poder legislar a favor del pueblo que gobiernan mediante el Congreso del Estado, pero al parecer, poco efecto tuvo, porque al ser cuestionadas sobre las iniciativas que presentarán en la tribuna de la Cámara, solo indicaron que aún están estudiando que propuestas realizar; es decir, no saben que proponer.

Por su parte, Elvis Javier Deselis Sánchez, presidente de la Asociación de Pastores de Ciudad del Carmen, señala que el 2017 inició con malas noticias, como el aumento en la gasolina, pues se evidencia en los bolsillos de los mexicanos que solo hay afectación, por lo que invita al gobierno mexicano ha dar marcha atrás a este decreto que no es aceptado por la población. CJE