Plagas afectan a los manglares

El daño sería económico y ecológico: Romero Herrera

“Perder manglar es perder dinero y vida silvestre”, expresó el director de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, César Uriel Romero Herrera, al indicar que a lo largo de 90 kilómetros de costa han ubicado cinco sitios de afectación en el manglar a causa de diversas plagas, por lo que consideró apremiante atender esta problemática, porque en todo ecosistema se genera un efecto dominó en repercusiones cuando una especie desaparece.

El funcionario federal indicó que existe un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como instituciones como la CONAFOR, CONANP y SEMARNATCAM para atender y conocer sobre lo que ocurre en el manglar.

Destacó que Campeche cuenta tan solo en la Reserva de Los Petenes, 40 mil hectáreas de manglar y se ha estado comprobando de acuerdo a un estudio comunitario, que se está afectado a causa de plagas, fenómeno que no es exclusivo de Campeche sino que se registra en todo el mundo, pero habría que determinar en qué grado se presenta en esta zona.

Comentó que a través de este ejercicio de conocer sobre la salud del manglar, se encontró diversos tipos de plagas, por insectos, plantas parásitas o tipo enredaderas así como hongos.

-Lo importante es atacarlos a tiempo, si se deja crecer el problema, entonces si tendríamos daños que pueden causar afectaciones a nivel de hectáreas, de decenas, cientos e incluso de miles de hectáreas, en el peor de los escenarios.

Romero Herrera señaló que las magnitudes a nivel individuo son preocupantes a nivel especie, pero a nivel comunidad pueden ser de mayor gravedad. Hay que recordar que el manglar es un hábitat crítico para especies de importancia comercial, terrestre y marina, y el simple hecho de perder superficie de manglar ya se estaría causando un daño, en este caso es de la naturaleza, pero hay que saber qué la está causando.

Destacó que en la Península de Yucatán, la zona costera en su parte norte, es la ruta de entrada de especies de aves migratorias que vienen del norte del Continente y van hacia el sur, “y las aves son excelentes dispersoras de semilla y de ácaros, bacterias, enfermedades”.

Por lo que el daño podría extenderse incluso hacia plantaciones forestales comerciales, por lo que es necesario y urgente tomar acciones, porque el daño sería muy serio, económica y ecológicamente.

-No hay que ser experto para imaginar qué pasa cuando una especie de un área, una región o planeta desaparece; su efecto no es aislado, se tiene un daño colateral, en este mundo desde insectos hasta los grandes mamíferos en agua o tierra todos estamos conectados con un hilo vital que es el equilibrio de la vida. WM