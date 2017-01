Museos recibieron a casi 13 mil visitantes en diciembre

Al cierre de la temporada vacacional decembrina, los cuatro museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia recibieron 12 mil 862 visitantes, con lo que superan los 12 mil 299 que registraron en diciembre del 2015, informó la directora de Museos del Centro INAH-Campeche, Claudia Elena Escalante Díaz, al considerar que los días inhábiles de los domingos 25 de diciembre y uno de enero impidieron que se llegue a los 14 mil o un número mayor de visitantes.

Destacó que los domingos reciben muchísima gente, sin embargo, los dos domingos nos tocaron inhábil, domingo 25 y domingo uno, pero aún así se rebasó la cifra del año anterior por 563 paseantes.

Indicó que como siempre el baluarte de San Miguel fue el museo que “más personas visitaron con cinco mil 612 personas, siendo en su mayoría nacionales.

Consideró que “de no haber sido por los dos días inhábiles que fueron el 25 de diciembre y primero de enero, muy probablemente hubieses llegado a los 14 mil visitantes o quizás un poquito más”.

Consideró que “hubo mucho éxito con la visita a la máscara de Calakmul en el baluarte de la Soledad. También tuvimos muchísimas visitas en San José, hubo días en que tuvimos 300 visitantes.

Calificó como “un éxito el periodo vacacional, esperemos que el próximo año que el domingo no cae en descanso obligatorio sino en lunes, y ese día cerramos por ley, tengamos un número mucho más interesante, que el número refleje realmente la afluencia.

“Sí tu visitabas los museos veías muchísima gente en la entrada y que salía contenta”, acotó.

Consideró que la apertura de nuevas salas en el Museo de San José también contribuyó a que fuera los visitantes, “definitivamente cuando tu preguntabas por los sitios de turismo, en los módulos te decían que en San José era una sola sala pero el edificio es bonito”.

Reconoció que “el edificio no es de fácil acceso, pues por ir a ver una sala mucha gente no se decidía”, agregó que por tal motivo, se avisó que “habían nuevas salas abiertas al público y entre las piezas estaba la figura icónica que es la caña de timón, muchos campechanos se acercaron a verla nuevamente”. WCV