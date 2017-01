BIPO ya está en la Sonda; espera permiso de API

A 90 días, se desconoce el área donde el buque operará y realizará el mapeo

Los industriales pesqueros en Campeche señalaron sentirse engañados por el Gobierno de la República tras el anuncio de la apertura de la zona de exclusión de la Sonda de Campeche a la pesca y que hasta el momento, a 90 días del decreto presidencial, las dependencias a cargo de establecer los tiempos y el proceso de investigación no han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las áreas donde el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica para Aguas Profundas (BIPO) podrá iniciar con el mapeo.

Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAIPESCA) en Campeche, confirmó este sábado la presencia del BIPO del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) en la Sonda campechana.

“Fue un decreto a la ligera para decir ayudamos a Campeche, porque sabían que venía esta problemática y nosotros siempre dijimos desde los años 90 que PEMEX acabaría con la industria pesquera, que cuando se fuera nos iba a dejar con las manos vacías y pobres”, señaló.

Márquez Zapata recordó que el decreto salió el 11 de octubre de 2016 y entró en vigencia el 12 de octubre del mismo año; y en el que se especifica en el tercer artículo del transitorio, que será obligación de la SENER, SEMAR, PEMEX y SAGARPA, junto con el Instituto Nacional de la Pesca, decir y dar las zonas donde se va a permitir hacer los trabajos de investigación.

“Ayer (antier) platiqué con el director del Instituto Nacional de la Pesca; me marcó para darme informes de la situación con el BIPO, ya está en la Sonda de Campeche, esperando la autorización de la Administración Portuaria Integral (API) de Seybaplaya para poder entrar, porque así es la regulación. Viene con un equipo especial que no tenía, ya se lo instalaron, trae las redes que requiere el barco para empezar a operar y hacer la revisión o prospección, o análisis de la zona; se le instaló un equipo en cuarta dimensión para hacer un mapeo completo de la zona”, precisó.

El empresario camaronero consideró que a un año del decreto emitido por el Gobierno Federal como parte del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados de Campeche y Tabasco, fueron engañados”.

“Sí es un engaño que nos hicieron al pueblo campechano y al Gobierno del Estado, que la verdad puso mucho énfasis en que esto se de, y ya pasó demasiado tiempo “, señaló.

De acuerdo al presidente de la CANAIPESCA, antes de que llegara hace 30 años Petróleos Mexicanos a la Sonda de Campeche, habían 12 plantas camaroneras, 22 astilleros y 684 barcos camaroneros, y hoy quedan cinco plantas, dos astilleros y varaderos y 109 embarcaciones camaroneras.

Agregó que ante los retrasos en los estudios, están promoviendo un exhorto a través de los legisladores federales para que se inicie el primero de febrero con los trabajos, ya que solo quedarían 60 de los 180 días para hacer las investigaciones y cumplir con los plazos que el mismo decretó marcó. ARM