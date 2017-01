Suspenden a Plinio Escalante como presidente de la LMB

Campeche confirmado como sede para el Juego de Estrellas 2017

Por consenso de los representantes de equipos, el yucateco Plinio Escalante Bolio fue suspendido como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), tras la asamblea que se realizó hace unos días en la Ciudad de México, donde también se acordó que la temporada 2017 arrancará el 31 de marzo.

Además se confirmó el Juego de Estrellas para Campeche en la primera semana de junio y se podría reducir el número de series interzonas, así como el sistema de competencia con el comodín y la zona que gane el Juego de Estrellas ya no será local en el inicio de la serie sino que será por el porcentaje.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente ejecutivo del club Piratas de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero, en entrevista para CRÓNICA, después de la inauguración de la Expo Eco Deportes 2017, en el Centro de Convenciones “Campeche XXI”, quien añadió que la próxima Asamblea de la LMB, será el 16 de febrero.

Hurtado Montero explicó que “los acuerdos que se tomaron al final de la Asamblea que fue sui géneris, ya que se tomó por decisión de la mayoría suspender las funciones del presidente Plinio Escalante Bolio, por diferentes motivos que se presentaron en la reunión”.

Detalló que parte de los acuerdos que se tomaron en la Asamblea es que la temporada 2017 arranca el 31 de marzo; “el Juego de Estrellas está ratificado para Campeche en la primera semana del mes de junio; que tentativamente, estamos valorando los costos, se va a jugar la temporada que en lugar de visitar a los ocho equipos de la zona norte solamente visitaríamos cuatro y los otros para la siguiente temporada, y viceversa, buscando economizar un poco porque va a ser un año muy difícil económicamente”, señaló.

Añadió que se acordó que se mantiene el sistema de competencia contemplando el comodín; “también se decidió que el ganador del Juego de Estrellas ya no es local el equipo de la zona que ganó en la serie final, sino que será que el equipo que tenga mejor porcentaje es el que será local, son básicamente los acuerdos que se tomaron”, indicó.

Además de que también se acordó “después de que se habían suspendido las funciones de Plinio Escalante como presidente de la LMB, y que yo consideró que se debería de volver a discutir es que se jugará con seis refuerzos extranjeros, tres jugadores mexicanos nacidos en el extranjero, y tener la regla del novato, que sean 50 innings pitcheados y 100 turnos al bat, este caso se puede cumplir con uno o varios para cumplir”.

Asimismo, dijo que tras la salida de Plinio Escalante Bolio de la asamblea, una vez que se le pidió su renuncia, la asamblea pudo salir adelante con José Maiz, presidente y dueño de los Sultanes de Monterrey, como moderador y conductor de los trabajos, quien se mostró confiado.

“En un futuro cercano logremos el consenso de ambas partes, no quiere decir que hay un pleito o una ruptura simplemente lo considera como diferencia en posturas e intereses. Espero que en los próximos días, por el bien del béisbol, por el bien de la afición mexicana que disfruta de este deporte, podamos llegar a un buen acuerdo para que tengamos béisbol esta temporada con 15 o los 16 equipos y que podamos arrancar en tiempo y forma”.

Aclaró que al equipo de Reynosa se decidió que no jugará, a darle un año sabático en el 2017, hasta que arregle sus problemas internos tanto administrativos como económicos; “también, había el ofrecimiento de la plaza de León para esta franquicia y llegó el que pudiera ser el presidente y el principal empresario patrocinador del equipo, a quienes se les explicó que preferimos no tomar una decisión a la ligera por el bien de ellos, pues los mismos problemas internos que tiene el equipo de Reynosa pudiera afectar y pudieras desanimar a un potencial patrocinador o dueño para futuras campañas”.

Hurtado Montero, lamentó que aun sigan algunos desacuerdos en la liga; “desafortunadamente hay dos grupos, uno de ochos equipos que estamos pidiendo tomar en cuenta nacionalizar la liga, por la situación económica del país es difícil, pues los jugadores nacidos en el extranjeros, lo que ganan no se queda en el país sino que lo llevan fuera del país y a parte quieren ganar en dólares”.

En tanto que el otro grupo “los nuevos dueños, haciendo mención que en pro del espectáculo se le dé cabida al jugador nacido en el extranjero”, pero recordó que esta temporada 2016 que se jugó con mexicanoamericanos libres, a media temporada había equipos que estaban eliminados.

“En el 2015, la temporada en que se jugó con seis extranjeros y un solo mexicoamericano, ha sido la temporada que más espectáculo hubo, la temporada más competitiva, que el último día de la temporada prácticamente todos los equipos estaban peleando por entrar al playoff, eso es espectáculo, que genera el interés de la afición y genera que haya mucha gente en los parques”, finalizó. GCD