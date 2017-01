Dejarán sin agua al 70% de la ciudad

El próximo lunes se suspenderá el suministro de agua al 70 por ciento de la ciudad capital debido al cambio de válvulas y al mantenimiento en general de la red principal de abasto, procedente del poblado de Chiná, dijo el director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Miguel García Escalante, quien también afirmó que la recaudación por el pago del servicio mejora considerablemente.

Se sustituirán las 44 válvulas de expulsión de aire con una inversión de un millón 450 mil pesos, por lo que este lunes a las dos de la madrugada se suspenderá el bombeo de agua a la red principal, afectando al 70 por ciento de la ciudad.

Las maniobras tendrán una duración de 12 horas, por lo que estimó que para la tarde del mismo día se estarían reactivando los equipos de bombeo, y el martes en horas de la noche se habrá normalizado la presión en toda la red hidráulica.

García Escalante aseguró que se tomarán las medidas necesarias para atender a los centros hospitalarios, en caso de ser necesario, y exhortó a la población a tomar sus precauciones para no quedarse sin el líquido. Asimismo señaló que la sustitución de las siete válvulas restantes se realizará en unos 20 días más, y se anunciará con anticipación a la ciudadanía.

En conferencia de prensa, explicó que la suspensión se debe a un paro en los equipos de bombeo para sustituir ocho de las últimas 15 válvulas de expulsión de aire que faltan por cambiar en la principal línea de abastecimiento, ubicada en el poblado de Chiná.

COLONIAS AFECTADAS

La afectación será en todos los barrios tradicionales, Centro Histórico de la ciudad y la parte baja de la ciudad que tiene distribución directa de la red de los tanques principales del Cárcamo de Zaragoza, aeropuerto, tanque de la colonia Jardines, cárcamo del estadio de béisbol “Nelson Barrera” y la colonia Esperanza”.

Las colonias que no serán afectadas son las que tienen la fuente de abastecimiento directo en pozos como Fidel Velázquez, Solidaridad Nacional, Ernesto Zedillo, Minas, Presidentes de México, Fénix, Álamos, Quinta Hermosa, Vergel, VIVAH, Terranova, Plan Chac, Lavalle Urbina, Los Reyes, Arboledas, Villas La Hacienda, Cedros.

Del sector de la colonia Morelos no se van a ver afectadas las colonias Revolución, Pablo García y La Peña. Del sector Colonial Campeche, Concordia, Kalá, 20 de Noviembre, Ampliación Kalá, Colonial Campeche, Siglo XXI, Ex Hacienda, Quinta Los Españoles, Colonia México, Hacienda Santa María, Villas de Kalá, Real del Bosque, y Ramón Espínola; del Sector Jardines, los fraccionamientos Lázaro Cárdenas y 18 de Marzo, y del Sector Zaragoza, la colonia Miguel Hidalgo, Kanisté, Lomas del Castillo y Monte Verde. JC