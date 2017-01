Para obras en materia de salud más de 3 mil mdp

AMC preside arranque del Programa Nacional de Certificación de Guarderías

Tres mil 60 millones de pesos se invertirán en el Estado en infraestructura de salud, así como construcción y mantenimiento de carreteras y caminos, anunció el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien aclaró que mil 60 millones se consiguieron de más ante el Gobierno Federal para obras en materia de salud, para invertir en total este año en ese rubro, mil 260 millones.

Explicó también que con el respaldo del Gobierno Federal se destinarán recursos por mil 800 millones de pesos para la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos.

Con los mil 260 millones de pesos se concretarán obras de infraestructura importante, como el Centro Estatal de Rehabilitación Integral (CERI), ubicado en esta ciudad, y el Hospital del Niño y la Mujer, en Ciudad del Carmen, así como realizar proyectos nuevos, como la Torre de Oftalmología.

“La semana pasada estuvimos gestionando y tocando puertas, porque así será el 2017, de trabajo y gestión; llevando proyectos y programas que significaban gestionar 200 millones de pesos, y hoy quiero anunciarles que después de esa tarea no conseguimos los 200 millones; conseguimos, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, mil 260 millones de pesos para Campeche, para tener más infraestructura, más apoyo y más respaldo para las familias campechanas”, precisó.

En el marco del arranque del Programa Nacional de Certificación de Guarderías, a través del cual el IMSS extenderá por primera vez certificados con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los niños que cursen el primer año de educación preescolar, acompañado por Mikel Arriola Peñalosa, director general del IMSS, Moreno Cárdenas entregó a la institución los folios de autorización de validez oficial para impartir educación preescolar, en beneficio de niños y madres trabajadoras.

PREESCOLAR EN GUARDERÍAS

Al referirse al Programa de Certificación, el director del IMSS, Mikel Arriola, dijo que con el apoyo de la SEP emitirán boletas con validez oficial para que los niños y niñas de Campeche cursen el primer año de preescolar.

Al hacer referencia a la entrega de folios de autorización para dar validez oficial a la impartición de educación preescolar en guarderías del Instituto, explicó que con este documento las madres trabajadoras ya no tendrán que preocuparse por llevar a sus hijos al kínder cuando cumplan tres años, ya que ahora disfrutarán de un año más del servicio de guardería.

“Los niños tienen derecho a guardería desde los 43 días hasta los cuatro años, pero nosotros los teníamos que dejar ir y debíamos de abstenernos de prestarles el mejor servicio que presta el IMSS, porque no acreditábamos preescolar. Las mamás tenían que sacar a sus hijos, no tenían cómo ir por ellos al horario del kínder, les tenían que pedir a sus familiares, a sus mamás, a sus hermanas, estaban mortificadas, y ahora el IMSS por primera vez va a ofrecer educación preescolar el primer año”, precisó.

MÁS INVERSIONES

Arriola Peñalosa indicó que en el caso de Campeche se están invirtiendo 100 millones de pesos, recursos que han permitido, entre otras acciones, renovar quirófanos con 50 años de uso en unidades médicas de Campeche y Carmen.

Anunció que adicional a los 100 millones de pesos que ya se invierten en el Estado, este año iniciará la construcción de una nueva Unidad Médica Familiar en Carmen, donde se destinarán 35 millones de pesos, misma que quedará lista en el primer trimestre de 2018; además se edificará otra guardería, que atenderá a 200 menores más del Municipio de Campeche. ARM