Detectan la presencia de 11 jaguares

Con la instalación de 45 cámaras en sitios específicos de tres comunidades en los alrededores de la Biosfera de Los Petenes, se han detectado la presencia de 11 jaguares, informó el director de la Reserva, Cesar Ariel Romero Herrera.

Comentó que por dos años consecutivos se ha llevado a cabo el programa de monitoreo del jaguar, con la participación de habitantes de tres de las 17 comunidades que se encuentran en el área.

“Este esfuerzo ha permitido tener éxito, ya que las cámaras que se han puesto han detectado felinos, no solamente jaguar, también pumas y tigrillos”.

Expuso que últimamente se han presentado conflictos entre los ganaderos y los felinos, porque se comen al ganado, pero se invaden zonas de distribución natural del jaguar, que es un carnívoro.

Dijo que el jaguar sigue dentro de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 como una especie protegida y que es necesaria su conservación, puesto que las poblaciones a nivel nacional han disminuido drásticamente.

“Siempre es bueno tener información que permita su protección y sobre todo su conservación, por lo que se cuenta con el programa de monitoreo de esta especie en las más de 100 mil hectáreas de reserva”.

Detalló que el alcance del proyecto es cualitativo, pero a través de las cámaras trampa instaladas en las tres comunidades se toman datos que permitan estimar la población en base a un modelo estadístico.

“Los cinco jaguares que se registraron en 2016 no son los mismos de los seis que se han observado en este año, por lo que hay once individuos distintos tomados en varias partes del área natural protegida”. DSL