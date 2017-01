Investigan UMA por no ejercer dos mdp: Abreu

Por no aplicar el recurso para lo que fue aprobado, una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) está sujeta a un proceso administrativo que, de no devolver el dinero, puede derivar en una sanción penal por no ejercer dos millones de pesos otorgados a través de programas federales, informó la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rocío Abreu Artiñano.

Señaló que “hay un procedimiento de un dinero que no se utilizó en una UMA y hoy en día lo estamos llevando por la vía civil para la recuperación del recurso, pero eso puede derivar en un tema penal”, acotó.

Aclaró que por cuestiones de proceso, “no te podría dar el dato” con respecto al nombre del propietario de la UMA que incurrió en el presunto desvío del dinero; sin embargo precisó que “estamos hablando de dos millones de pesos que no se ejercieron como debe de ser”.

El caso, puntualizó, está en procedimiento en las oficinas centrales de la SEMARNAT al detectarse la irregularidad al respecto; sin embargo, aclaró que “están todas en revisión y se ha auditado lo que se ha entregado”.

Señaló que la “supervisión es permanente para que lo que se entregó sea aprovechado; el que tengamos la auditoría federal ayuda al productor a estar en regla” y subrayó que “aquí no se trata de que se vaya el dinero del Estado, sino que se aproveche de forma positiva”.

En cuanto a los recursos del 2017, externó que “hay una bolsa nacional que se compite cada año. Esperemos que este año se pueda conservar, porque todavía no sabemos cuáles van a ser las afectaciones del presupuesto. Reveló que “el año pasado fuimos de los primeros lugares que lograron traer recursos y se beneficiaron a ocho UMAs”.

A éstas se les otorgaron apoyos por 10 millones 500 mil pesos. Resaltó que “siempre hay solicitudes en empleo temporal y en las UMA, por lo que se está atento y luchando para que se abra la bolsa y haya recursos, ya que se están en las negociaciones de los ajustes de la SEMARNAT a nivel nacional. WCV