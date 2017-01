Ambulancias de la Cruz Roja no están aseguradas, denuncian paramédicos

Mientras el delegado de la Cruz Roja señala que solo una ambulancia da servicio en la ciudad, el coordinador local dice que dos; además, que la crisis por falta de recursos está pegándole a la institución, pues el pasado lunes no dieron ningún servicio por una protesta de los paramédicos que exigen el pago del seguro de las unidades y de vida para ellos.

De esta forma y alegando la falta de seguros en las ambulancias, los paramédicos de esta institución paralizaron labores por varias horas; Raúl Pérez Buenfil, coordinador local de la Cruz Roja, explicó que a raíz de un accidente ocurrido recientemente, uno de sus compañeros estuvo detenido por más de ocho horas, precisamente por la falta del seguro.

El paramédico señaló que las ambulancias no están en óptimas condiciones para trabajar, sin embargo seguían laborando por el bien de la ciudadanía, “pero nos dimos cuenta que no podemos seguir por la seguridad de la ciudadanía; no podemos transitar sin seguro del vehículo. Actualmente contamos con dos ambulancias diarias y los fines de semana con tres, pero paramos las dos”, dijo.

Indicó que reportaron a los superiores esta problemática, pero éstas argumentaron que la administración es la responsable de pagar el seguro, tanto del personal como el de las unidades; “tenemos una póliza de seguro por un año y nos dimos cuenta que un compañero estuvo detenido por ocho horas, precisamente por no estar al día; hoy solo la unidad 010 está en orden”, añadió.

Por su parte el delegado estatal, Alejandro Azar Pérez, indicó que si se llegara a comprobar que suspendieron servicio los paramédicos, se aplicará el reglamento de la institución, porque es un deber el trabajar por los campechanos. JC